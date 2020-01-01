Catjak (CATJAK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Catjak (CATJAK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Catjak (CATJAK) tokennel kapcsolatos információk Launched in July 2024 on the Solana blockchain, Catjak is a community-driven memecoin inspired by the Catjak meme, a new feline addition to the ever-growing Wojakverse. Rooted in internet culture, Catjak embodies the playful quirks of cats, offering a humorous and relatable addition to the Wojak family of memes. True to its feline nature, Catjak has no master and follows no set plan—it moves with the independence and enigmatic charm of a cat. Its primary purpose is to celebrate the power of collective belief in memes and the joy they bring. Catjak represents the essence of memecoins: shared culture, humor, and the boundless potential of decentralized movements. Hivatalos webhely: https://catjak.xyz/ Vásárolj most CATJAK tokent!

Catjak (CATJAK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Catjak (CATJAK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.41K $ 19.41K $ 19.41K Teljes tokenszám: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.41K $ 19.41K $ 19.41K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Catjak (CATJAK) áráról

Catjak (CATJAK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Catjak (CATJAK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CATJAK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CATJAK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CATJAK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CATJAK token élő árfolyamát!

CATJAK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CATJAK kapcsán? CATJAK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CATJAK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!