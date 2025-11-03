Catheon Gaming (CATHEON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.0200027 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +0.32% Árváltozás (7D) -23.51%

Catheon Gaming (CATHEON) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CATHEON legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CATHEON valaha volt legmagasabb ára $ 0.0200027, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CATHEON változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.32% az elmúlt 24 órában, és -23.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Catheon Gaming (CATHEON) piaci információk

Piaci érték $ 55.85K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 348.98K Forgalomban lévő készlet 1.60B Teljes tokenszám 10,000,000,000.0

A(z) Catheon Gaming jelenlegi piaci plafonja $ 55.85K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CATHEON keringésben lévő tokenszáma 1.60B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 348.98K.