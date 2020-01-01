CatGPT (CATGPT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CatGPT (CATGPT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CatGPT (CATGPT) tokennel kapcsolatos információk CatGPT is a unique community token project that serves not only as a token but also as the soul companion of the community. CatGPT is a virtual cat equipped with advanced artificial intelligence, inspired by humans' deep affection for pet cats and the pursuit of artificial intelligence technology. Its core function is to serve as the community's assistant and customer service. Whenever community members need help, CatGPT appears promptly, answering questions and providing support with its wise and friendly language. However, CatGPT's capabilities extend beyond this; through continuous learning, it adapts to the specific needs of the community, becoming an omnipresent community universal robot. As CatGPT evolves, it takes on more roles: from game guides to organizers of community activities, and even a virtual pet on certain occasions. Through its unique interactive approach, CatGPT enhances the connections between community members, making the atmosphere on the chatai platform more lively and enjoyable. Over time, CatGPT has become an indispensable part of the community, making it warmer and more inclusive. The CatGPT token serves as a means for community members to express gratitude, reward contributions, or exchange value, fostering mutual support and growth within the community. Hivatalos webhely: https://www.fairlaunch.me/detail Vásárolj most CATGPT tokent!

CatGPT (CATGPT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CatGPT (CATGPT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 724.35K $ 724.35K $ 724.35K Teljes tokenszám: $ 4.83B $ 4.83B $ 4.83B Keringésben lévő tokenszám: $ 4.83B $ 4.83B $ 4.83B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 724.35K $ 724.35K $ 724.35K Minden idők csúcspontja: $ 0.00722966 $ 0.00722966 $ 0.00722966 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00014996 $ 0.00014996 $ 0.00014996 További tudnivalók a(z) CatGPT (CATGPT) áráról

CatGPT (CATGPT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CatGPT (CATGPT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CATGPT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CATGPT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CATGPT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CATGPT token élő árfolyamát!

CATGPT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CATGPT kapcsán? CATGPT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CATGPT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

