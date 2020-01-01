Catex (CATX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Catex (CATX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Catex (CATX) tokennel kapcsolatos információk Catex is a next-generation decentralized exchange (DEX) built on the Unichain blockchain. It functions as a "MetaDEX," meaning it's a layer built on top of another DEX, in this case, Uniswap v4. The project aims to improve the decentralized finance (DeFi) space by offering a secure, automated, and capital-efficient marketplace for liquidity. At its core, Catex is designed to simplify and enhance the experience of providing liquidity to Uniswap. It achieves this through automated liquidity management (ALM), a ve(3,3) governance model, and strategic incentives. The overall vision is to create a modular and transparent DeFi ecosystem where anyone can easily deploy, vote on, or earn from various liquidity strategies. Hivatalos webhely: https://www.catex.fi Vásárolj most CATX tokent!

Catex (CATX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Catex (CATX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 80.48K $ 80.48K $ 80.48K Teljes tokenszám: $ 138.63M $ 138.63M $ 138.63M Keringésben lévő tokenszám: $ 14.86M $ 14.86M $ 14.86M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 750.93K $ 750.93K $ 750.93K Minden idők csúcspontja: $ 0.03473115 $ 0.03473115 $ 0.03473115 Minden idők mélypontja: $ 0.0054001 $ 0.0054001 $ 0.0054001 Jelenlegi ár: $ 0.0054163 $ 0.0054163 $ 0.0054163 További tudnivalók a(z) Catex (CATX) áráról

Catex (CATX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Catex (CATX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CATX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CATX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CATX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CATX token élő árfolyamát!

