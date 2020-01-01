CATBAT (CATBAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CATBAT (CATBAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CATBAT (CATBAT) tokennel kapcsolatos információk We are committed to fighting scammers and rug pulls by exposing them on social media and building valuable utilities on Solana. Our mission is to create a safer and more rewarding ecosystem for our community. Our first tool, ClaimMyCatBat.com, allows users to convert rugged, useless, or dust tokens into CATBAT, turning worthless assets into something valuable. Unlike many meme projects, CATBAT provides real utility. Additionally, through the Airlock Pool (a Moonshot mechanism), the top 50 holders automatically receive Solana airdrops every 24 hours, rewarding long-term supporters of the project. Hivatalos webhely: https://catbat.meme Fehér könyv: https://www.catbat.meme/catbat-whitepaper.pdf Vásárolj most CATBAT tokent!

CATBAT (CATBAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CATBAT (CATBAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 274.85K $ 274.85K $ 274.85K Teljes tokenszám: $ 926.29M $ 926.29M $ 926.29M Keringésben lévő tokenszám: $ 917.12M $ 917.12M $ 917.12M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 277.60K $ 277.60K $ 277.60K Minden idők csúcspontja: $ 0.00323215 $ 0.00323215 $ 0.00323215 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00029969 $ 0.00029969 $ 0.00029969 További tudnivalók a(z) CATBAT (CATBAT) áráról

CATBAT (CATBAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CATBAT (CATBAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CATBAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CATBAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CATBAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CATBAT token élő árfolyamát!

