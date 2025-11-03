Catalyse AI (CAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.12569$ 0.12569 $ 0.12569 Legalacsonyabb ár $ 0.00180061$ 0.00180061 $ 0.00180061 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

Catalyse AI (CAI) valós idejű ár: $0.0033687. Az elmúlt 24 órában, a(z)CAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.12569, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00180061 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CAI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Catalyse AI (CAI) piaci információk

Piaci érték $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Catalyse AI jelenlegi piaci plafonja $ 336.87K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CAI keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 336.87K.