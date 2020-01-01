Catalorian (CATALORIAN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Catalorian (CATALORIAN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Catalorian (CATALORIAN) tokennel kapcsolatos információk To The Moon --- The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space and the crypto sphere. Found only on Ethereum, grab the hottest meme tweeted from the genius Elon Musk and become part of history as the kitty makes it's way to the interplanetory colonies and beyond. So join us today and become a part of the Catalorian community. Together, we will build, grow, and prosper. The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space & crypto! Join on Ethereum as this meme takes over the galaxy & beyond! Hivatalos webhely: https://thefirstcatalorian.com Vásárolj most CATALORIAN tokent!

Catalorian (CATALORIAN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Catalorian (CATALORIAN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 276.19K $ 276.19K $ 276.19K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 276.19K $ 276.19K $ 276.19K Minden idők csúcspontja: $ 0.02169909 $ 0.02169909 $ 0.02169909 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00027619 $ 0.00027619 $ 0.00027619 További tudnivalók a(z) Catalorian (CATALORIAN) áráról

Catalorian (CATALORIAN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Catalorian (CATALORIAN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CATALORIAN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CATALORIAN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CATALORIAN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CATALORIAN token élő árfolyamát!

CATALORIAN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CATALORIAN kapcsán? CATALORIAN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CATALORIAN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

