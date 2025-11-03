TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő CAT LADY ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) KTTY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KTTY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő CAT LADY ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) KTTY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KTTY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KTTY

KTTY árinformációk

Mi a(z) KTTY

KTTY hivatalos webhely

KTTY tokenomikai adatai

KTTY árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

CAT LADY Logó

CAT LADY Ár (KTTY)

Nem listázott

1 KTTY-USD élő ár:

$0.00011768
$0.00011768$0.00011768
-10.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
CAT LADY (KTTY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:56:49 (UTC+8)

CAT LADY (KTTY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.39%

-10.75%

+17.54%

+17.54%

CAT LADY (KTTY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KTTY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KTTY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KTTY változása a következő volt: -2.39% az elmúlt órában, -10.75% az elmúlt 24 órában, és +17.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CAT LADY (KTTY) piaci információk

$ 107.93K
$ 107.93K$ 107.93K

--
----

$ 107.93K
$ 107.93K$ 107.93K

917.13M
917.13M 917.13M

917,133,912.0189911
917,133,912.0189911 917,133,912.0189911

A(z) CAT LADY jelenlegi piaci plafonja $ 107.93K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KTTY keringésben lévő tokenszáma 917.13M, és a teljes tokenszám 917133912.0189911. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 107.93K.

CAT LADY (KTTY) árelőzmények USD

A(z) CAT LADYUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) CAT LADY USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) CAT LADY USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) CAT LADY USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-10.75%
30 nap$ 0-24.61%
60 nap$ 0-76.97%
90 nap$ 0--

Mi a(z) CAT LADY (KTTY)

One house. Too many cats. Absolute chaos!!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

CAT LADY (KTTY) Erőforrás

Hivatalos webhely

CAT LADY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) CAT LADY (KTTY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) CAT LADY (KTTY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) CAT LADY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) CAT LADY árelőrejelzését most!

KTTY helyi valutákra

CAT LADY (KTTY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) CAT LADY (KTTY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KTTY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: CAT LADY (KTTY)

Mennyit ér ma a(z) CAT LADY (KTTY)?
A(z) élő KTTY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KTTY ára a(z) USD esetében?
A(z) KTTY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) CAT LADY piaci plafonja?
A(z) KTTY piaci plafonja $ 107.93K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KTTY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KTTY keringésben lévő tokenszáma 917.13M USD.
Mi volt a(z) KTTY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KTTY mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) KTTY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KTTY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) KTTY kereskedési volumene?
A(z) KTTY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KTTY ára emelkedni fog idén?
A(z) KTTY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KTTY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:56:49 (UTC+8)

CAT LADY (KTTY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,964.56
$108,964.56$108,964.56

-1.03%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,800.27
$3,800.27$3,800.27

-1.37%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02440
$0.02440$0.02440

-7.25%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1214
$1.1214$1.1214

-11.13%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.59
$183.59$183.59

-0.10%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,964.56
$108,964.56$108,964.56

-1.03%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,800.27
$3,800.27$3,800.27

-1.37%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.59
$183.59$183.59

-0.10%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.31
$88.31$88.31

-0.32%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4684
$2.4684$2.4684

-1.26%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0374
$0.0374$0.0374

-25.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05613
$0.05613$0.05613

+180.65%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09761
$0.09761$0.09761

+18.15%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002168
$0.000000002168$0.000000002168

+398.39%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02065
$0.02065$0.02065

+158.12%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007777
$0.00007777$0.00007777

+112.42%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000496
$0.000000000496$0.000000000496

+27.50%