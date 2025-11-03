TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő cat in stool ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) COOL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) COOL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő cat in stool ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) COOL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) COOL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: COOL

COOL árinformációk

Mi a(z) COOL

COOL hivatalos webhely

COOL tokenomikai adatai

COOL árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

cat in stool Logó

cat in stool Ár (COOL)

Nem listázott

1 COOL-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
cat in stool (COOL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:21:18 (UTC+8)

cat in stool (COOL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.61%

-4.61%

cat in stool (COOL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)COOL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) COOL valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) COOL változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -4.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

cat in stool (COOL) piaci információk

$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K

--
----

$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K

997.66M
997.66M 997.66M

997,659,477.392267
997,659,477.392267 997,659,477.392267

A(z) cat in stool jelenlegi piaci plafonja $ 7.69K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) COOL keringésben lévő tokenszáma 997.66M, és a teljes tokenszám 997659477.392267. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.69K.

cat in stool (COOL) árelőzmények USD

A(z) cat in stoolUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) cat in stool USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) cat in stool USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) cat in stool USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-29.13%
60 nap$ 0-80.19%
90 nap$ 0--

Mi a(z) cat in stool (COOL)

Token based on the viral TikTok video Cat in Stool. We created a meme based on this cat, and it just makes wonderful things happen. This memetoken has no special funcition, we just vibe making memes about this cat in a stool, posting on x lot of content and just having fun. there is no utility behind this just memes. The video consists of an orange cat hiding under a stool. It seems like it's not there, but it's actually lurking there.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

cat in stool (COOL) Erőforrás

Hivatalos webhely

cat in stool árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) cat in stool (COOL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) cat in stool (COOL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) cat in stool rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) cat in stool árelőrejelzését most!

COOL helyi valutákra

cat in stool (COOL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) cat in stool (COOL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) COOL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: cat in stool (COOL)

Mennyit ér ma a(z) cat in stool (COOL)?
A(z) élő COOL ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) COOL ára a(z) USD esetében?
A(z) COOL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) cat in stool piaci plafonja?
A(z) COOL piaci plafonja $ 7.69K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) COOL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) COOL keringésben lévő tokenszáma 997.66M USD.
Mi volt a(z) COOL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) COOL mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) COOL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) COOL mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) COOL kereskedési volumene?
A(z) COOL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) COOL ára emelkedni fog idén?
A(z) COOL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) COOL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:21:18 (UTC+8)

cat in stool (COOL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,485.35
$107,485.35$107,485.35

-2.38%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,711.08
$3,711.08$3,711.08

-3.69%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.75
$175.75$175.75

-4.36%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0546
$1.0546$1.0546

-16.42%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,711.08
$3,711.08$3,711.08

-3.69%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,485.35
$107,485.35$107,485.35

-2.38%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.75
$175.75$175.75

-4.36%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4125
$2.4125$2.4125

-3.49%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0546
$1.0546$1.0546

-16.42%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09300
$0.09300$0.09300

+830.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0300
$0.0300$0.0300

-89.61%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05423
$0.05423$0.05423

-1.79%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09300
$0.09300$0.09300

+830.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000542
$0.0000542$0.0000542

+115.07%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001086
$0.000000001086$0.000000001086

+149.65%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003500
$0.0003500$0.0003500

+75.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006134
$0.00006134$0.00006134

+67.54%