cat girl (CATGF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) cat girl (CATGF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

cat girl (CATGF) tokennel kapcsolatos információk The Catgf project is a decentralized community-driven initiative built on the Solana blockchain, led by the Truth Terminal AI. This project emerged from an experiment where the Truth Terminal AI autonomously managed a crypto portfolio, leading to notable success, including a significant profit in the Solana meme coin market. The project is centered around transparency and community governance, aiming to align with the core values of decentralization. The Truth Terminal AI is a standout feature, as it's an autonomous agent with the ability to interact with the blockchain and make investment decisions independently. This experiment in autonomous wealth management is unique, potentially setting a precedent for AI in decentralized finance (DeFi). The community’s role in driving the project forward ensures a democratic approach to decision-making. Hivatalos webhely: https://airtable.com/appG2Ues3wOfFHKtS/shrGW16rRJlC5mxcb/tblSXNKGJBDDwJnRO/viw6xmO4QwrTRBd2L/recnXoDn9bfyHlDBd Vásárolj most CATGF tokent!

cat girl (CATGF) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) cat girl (CATGF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 87.24K $ 87.24K $ 87.24K Teljes tokenszám: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 87.24K $ 87.24K $ 87.24K Minden idők csúcspontja: $ 0.02035891 $ 0.02035891 $ 0.02035891 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) cat girl (CATGF) áráról

cat girl (CATGF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) cat girl (CATGF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CATGF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CATGF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CATGF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CATGF token élő árfolyamát!

CATGF árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CATGF kapcsán? CATGF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CATGF tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

