TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő CashBunny ár ma 0.00007752 USD. Kövesd nyomon a(z) BUNNY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BUNNY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő CashBunny ár ma 0.00007752 USD. Kövesd nyomon a(z) BUNNY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BUNNY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BUNNY

BUNNY árinformációk

Mi a(z) BUNNY

BUNNY fehér könyv

BUNNY hivatalos webhely

BUNNY tokenomikai adatai

BUNNY árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

CashBunny Logó

CashBunny Ár (BUNNY)

Nem listázott

1 BUNNY-USD élő ár:

--
----
-2.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
CashBunny (BUNNY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:56:42 (UTC+8)

CashBunny (BUNNY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00007701
$ 0.00007701$ 0.00007701
24h alacsony
$ 0.00007982
$ 0.00007982$ 0.00007982
24h magas

$ 0.00007701
$ 0.00007701$ 0.00007701

$ 0.00007982
$ 0.00007982$ 0.00007982

$ 0.00011947
$ 0.00011947$ 0.00011947

$ 0.00007701
$ 0.00007701$ 0.00007701

--

-2.88%

-8.93%

-8.93%

CashBunny (BUNNY) valós idejű ár: $0.00007752. Az elmúlt 24 órában, a(z)BUNNY legalacsonyabb ára $ 0.00007701, legmagasabb ára pedig $ 0.00007982 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BUNNY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00011947, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00007701 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BUNNY változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -2.88% az elmúlt 24 órában, és -8.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CashBunny (BUNNY) piaci információk

$ 115.92K
$ 115.92K$ 115.92K

--
----

$ 125.47K
$ 125.47K$ 125.47K

1.50B
1.50B 1.50B

1,618,588,402.670985
1,618,588,402.670985 1,618,588,402.670985

A(z) CashBunny jelenlegi piaci plafonja $ 115.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BUNNY keringésben lévő tokenszáma 1.50B, és a teljes tokenszám 1618588402.670985. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 125.47K.

CashBunny (BUNNY) árelőzmények USD

A(z) CashBunnyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) CashBunny USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000159945.
A(z) CashBunny USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) CashBunny USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.88%
30 nap$ -0.0000159945-20.63%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) CashBunny (BUNNY)

CashBunny (BUNNY) is a deflationary BEP-20 token on the BNB Smart Chain with a unique weekly raffle utility. Holders can enter raffles by spending BUNNY tokens, which are automatically burned, creating a sustainable deflationary mechanism.

With a transparent smart contract (verified on BscScan), a total supply of 1,619,045,902.67 and a planned burn of tokens, CashBunny aims to combine entertainment, community engagement, and value growth.

The project has an active community on Telegram and Twitter, and prizes are distributed transparently in BNB to raffle winners.

The mission is to bring gamified DeFi experiences while ensuring transparency, deflationary value, and continuous community-driven growth.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

CashBunny (BUNNY) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

CashBunny árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) CashBunny (BUNNY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) CashBunny (BUNNY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) CashBunny rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) CashBunny árelőrejelzését most!

BUNNY helyi valutákra

CashBunny (BUNNY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) CashBunny (BUNNY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BUNNY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: CashBunny (BUNNY)

Mennyit ér ma a(z) CashBunny (BUNNY)?
A(z) élő BUNNY ár a(z) USD esetében 0.00007752 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BUNNY ára a(z) USD esetében?
A(z) BUNNY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00007752. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) CashBunny piaci plafonja?
A(z) BUNNY piaci plafonja $ 115.92K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BUNNY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BUNNY keringésben lévő tokenszáma 1.50B USD.
Mi volt a(z) BUNNY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BUNNY mindenkori legmagasabb ára 0.00011947 USD.
Mi volt a(z) BUNNY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BUNNY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00007701 USD.
Mekkora a(z) BUNNY kereskedési volumene?
A(z) BUNNY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BUNNY ára emelkedni fog idén?
A(z) BUNNY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BUNNY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:56:42 (UTC+8)

CashBunny (BUNNY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,987.67
$108,987.67$108,987.67

-1.01%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,801.60
$3,801.60$3,801.60

-1.34%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02440
$0.02440$0.02440

-7.25%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1202
$1.1202$1.1202

-11.22%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.63
$183.63$183.63

-0.08%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,987.67
$108,987.67$108,987.67

-1.01%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,801.60
$3,801.60$3,801.60

-1.34%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.63
$183.63$183.63

-0.08%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.16
$88.16$88.16

-0.49%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4694
$2.4694$2.4694

-1.22%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0374
$0.0374$0.0374

-25.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05612
$0.05612$0.05612

+180.60%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09855
$0.09855$0.09855

+19.29%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002168
$0.000000002168$0.000000002168

+398.39%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02065
$0.02065$0.02065

+158.12%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007777
$0.00007777$0.00007777

+112.42%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000496
$0.000000000496$0.000000000496

+27.50%