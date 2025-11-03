CashBunny (BUNNY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00007701 24h alacsony $ 0.00007982 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00011947 Legalacsonyabb ár $ 0.00007701 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -2.88% Árváltozás (7D) -8.93%

CashBunny (BUNNY) valós idejű ár: $0.00007752. Az elmúlt 24 órában, a(z)BUNNY legalacsonyabb ára $ 0.00007701, legmagasabb ára pedig $ 0.00007982 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BUNNY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00011947, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00007701 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BUNNY változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -2.88% az elmúlt 24 órában, és -8.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CashBunny (BUNNY) piaci információk

Piaci érték $ 115.92K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 125.47K Forgalomban lévő készlet 1.50B Teljes tokenszám 1,618,588,402.670985

A(z) CashBunny jelenlegi piaci plafonja $ 115.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BUNNY keringésben lévő tokenszáma 1.50B, és a teljes tokenszám 1618588402.670985. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 125.47K.