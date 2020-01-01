CASH (CASH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CASH (CASH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CASH (CASH) tokennel kapcsolatos információk $Cash is a memecoin from the Aptos chain with utility designed for degen traders. Building on the tradition of the founding fathers of the US, we believe in preserving freedom and free market principles, with free and fair distribution, driven by the community and not just as a memecoin, as it has useful features ,$Cash is a different memecoin far from current animals or personalities, whose goal is to unite the community and grow the Aptos chain Hivatalos webhely: https://www.cash.markets/ Vásárolj most CASH tokent!

CASH (CASH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CASH (CASH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 118.92K $ 118.92K $ 118.92K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 794.58M $ 794.58M $ 794.58M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 149.67K $ 149.67K $ 149.67K Minden idők csúcspontja: $ 0.00135237 $ 0.00135237 $ 0.00135237 Minden idők mélypontja: $ 0.00005401 $ 0.00005401 $ 0.00005401 Jelenlegi ár: $ 0.00014967 $ 0.00014967 $ 0.00014967 További tudnivalók a(z) CASH (CASH) áráról

CASH (CASH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CASH (CASH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CASH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CASH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CASH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CASH token élő árfolyamát!

