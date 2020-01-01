Carlo (CARLO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Carlo (CARLO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Carlo (CARLO) tokennel kapcsolatos információk Meet Carlo, the dog with a pink asshole. Clinically insane? You bet. But that's what makes him a legend at flipping profits. Now, he’s got his sights on dominating Base... And he wants you in on the scheme. Think of it as strapping into a decommissioned Soviet rollercoaster — downright psychotic but man will you have a story to tell. So if you’re game, better buckle up cause this dog's about to drag his big balls all over Base. (Just one rule... NEVER ask about his past) Hivatalos webhely: https://www.carlo.dog/ Fehér könyv: https://www.carlo.dog/blog/first-roadmap Vásárolj most CARLO tokent!

Carlo (CARLO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Carlo (CARLO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 796.46K $ 796.46K $ 796.46K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 796.46K $ 796.46K $ 796.46K Minden idők csúcspontja: $ 0.02020769 $ 0.02020769 $ 0.02020769 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00079635 $ 0.00079635 $ 0.00079635 További tudnivalók a(z) Carlo (CARLO) áráról

Carlo (CARLO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Carlo (CARLO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CARLO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CARLO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CARLO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CARLO token élő árfolyamát!

CARLO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CARLO kapcsán? CARLO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CARLO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

