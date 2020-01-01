Carlo Acutis (SAINT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Carlo Acutis (SAINT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Carlo Acutis (SAINT) tokennel kapcsolatos információk Memecoin for the Patron Saint of the internet - Carlo Acutis. We are respecting and spreading the image of the new saint. We will create an AI for the saint which will talk as Carlo Acutis himself. This should be an interesting next step for the project among other listings. This is an important project. We are examining projects like Luce and their work in a religious context. We will work on growing the message of Carlo. Hivatalos webhely: https://saintcarlosol.xyz/ Vásárolj most SAINT tokent!

Carlo Acutis (SAINT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Carlo Acutis (SAINT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 961.56K $ 961.56K $ 961.56K Teljes tokenszám: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 961.56K $ 961.56K $ 961.56K Minden idők csúcspontja: $ 0.00556528 $ 0.00556528 $ 0.00556528 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00097368 $ 0.00097368 $ 0.00097368 További tudnivalók a(z) Carlo Acutis (SAINT) áráról

Carlo Acutis (SAINT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Carlo Acutis (SAINT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SAINT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SAINT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SAINT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SAINT token élő árfolyamát!

SAINT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SAINT kapcsán? SAINT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SAINT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

