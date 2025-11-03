Carbon Emission Blockchain (CEB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00596147 $ 0.00596147 $ 0.00596147 24h alacsony $ 0.00597714 $ 0.00597714 $ 0.00597714 24h magas 24h alacsony $ 0.00596147$ 0.00596147 $ 0.00596147 24h magas $ 0.00597714$ 0.00597714 $ 0.00597714 Minden idők csúcspontja $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Legalacsonyabb ár $ 0.00596147$ 0.00596147 $ 0.00596147 Árváltozás (1H) +0.00% Árváltozás (1D) -0.19% Árváltozás (7D) -1.16% Árváltozás (7D) -1.16%

Carbon Emission Blockchain (CEB) valós idejű ár: $0.00596386. Az elmúlt 24 órában, a(z)CEB legalacsonyabb ára $ 0.00596147, legmagasabb ára pedig $ 0.00597714 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CEB valaha volt legmagasabb ára $ 1.49, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00596147 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CEB változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -0.19% az elmúlt 24 órában, és -1.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Carbon Emission Blockchain (CEB) piaci információk

Piaci érték $ 26.65K$ 26.65K $ 26.65K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 59.64K$ 59.64K $ 59.64K Forgalomban lévő készlet 4.47M 4.47M 4.47M Teljes tokenszám 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A(z) Carbon Emission Blockchain jelenlegi piaci plafonja $ 26.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CEB keringésben lévő tokenszáma 4.47M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 59.64K.