A(z) élő Carbon Emission Blockchain ár ma 0.00596386 USD. Kövesd nyomon a(z) CEB USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CEB ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CEB

CEB árinformációk

Mi a(z) CEB

CEB hivatalos webhely

CEB tokenomikai adatai

CEB árelőrejelzés

Carbon Emission Blockchain Ár (CEB)

1 CEB-USD élő ár:

$0.00596386
$0.00596386
-0.10%1D
Carbon Emission Blockchain (CEB) Élő árdiagram
Carbon Emission Blockchain (CEB) árinformáció (USD)

$ 0.00596147
$ 0.00597714
Carbon Emission Blockchain (CEB) valós idejű ár: $0.00596386. Az elmúlt 24 órában, a(z)CEB legalacsonyabb ára $ 0.00596147, legmagasabb ára pedig $ 0.00597714 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CEB valaha volt legmagasabb ára $ 1.49, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00596147 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CEB változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -0.19% az elmúlt 24 órában, és -1.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Carbon Emission Blockchain (CEB) piaci információk

$ 26.65K

$ 59.64K

4.47M

10,000,000.0

A(z) Carbon Emission Blockchain jelenlegi piaci plafonja $ 26.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CEB keringésben lévő tokenszáma 4.47M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 59.64K.

Carbon Emission Blockchain (CEB) árelőzmények USD

A(z) Carbon Emission BlockchainUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Carbon Emission Blockchain USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0008194045.
A(z) Carbon Emission Blockchain USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0009524630.
A(z) Carbon Emission Blockchain USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

Mi a(z) Carbon Emission Blockchain (CEB)

The project aims to advance global carbon neutrality efforts by providing a reliable, efficient, and user-friendly platform for individuals and businesses to engage in carbon emission reduction actions. Through the adoption of clean energy and environmental technologies, the project promotes environmental conservation principles and encourages participants to focus more on environmental protection. By joining the platform, individuals and businesses can assess their carbon emissions, discover methods to reduce them, and take corresponding actions to lower their carbon footprint.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Carbon Emission Blockchain árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Carbon Emission Blockchain (CEB) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Carbon Emission Blockchain (CEB) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Carbon Emission Blockchain rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Carbon Emission Blockchain árelőrejelzését most!

Carbon Emission Blockchain (CEB) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Carbon Emission Blockchain (CEB) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CEB token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Carbon Emission Blockchain (CEB)

Mennyit ér ma a(z) Carbon Emission Blockchain (CEB)?
A(z) élő CEB ár a(z) USD esetében 0.00596386 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CEB ára a(z) USD esetében?
A(z) CEB jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00596386. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Carbon Emission Blockchain piaci plafonja?
A(z) CEB piaci plafonja $ 26.65K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CEB keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CEB keringésben lévő tokenszáma 4.47M USD.
Mi volt a(z) CEB mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CEB mindenkori legmagasabb ára 1.49 USD.
Mi volt a(z) CEB mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CEB mindenkori legalacsonyabb ára 0.00596147 USD.
Mekkora a(z) CEB kereskedési volumene?
A(z) CEB élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CEB ára emelkedni fog idén?
A(z) CEB a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CEB árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Carbon Emission Blockchain (CEB) fontos iparági frissítések

11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

