A(z) élő Captain Kuma ár ma 0.00670336 USD. Kövesd nyomon a(z) KUMA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KUMA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Captain Kuma ár ma 0.00670336 USD. Kövesd nyomon a(z) KUMA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KUMA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Captain Kuma Ár (KUMA)

$0.00670336
-1.80%1D
Captain Kuma (KUMA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:56:29 (UTC+8)

Captain Kuma (KUMA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00671326
24h alacsony
$ 0.0069406
24h magas

$ 0.00671326
$ 0.0069406
$ 0.01017393
$ 0.0060112
-1.98%

-1.87%

-10.97%

-10.97%

Captain Kuma (KUMA) valós idejű ár: $0.00670336. Az elmúlt 24 órában, a(z)KUMA legalacsonyabb ára $ 0.00671326, legmagasabb ára pedig $ 0.0069406 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KUMA valaha volt legmagasabb ára $ 0.01017393, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0060112 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KUMA változása a következő volt: -1.98% az elmúlt órában, -1.87% az elmúlt 24 órában, és -10.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Captain Kuma (KUMA) piaci információk

$ 6.03M
--
$ 6.03M
899.99M
899,994,370.0469234
A(z) Captain Kuma jelenlegi piaci plafonja $ 6.03M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KUMA keringésben lévő tokenszáma 899.99M, és a teljes tokenszám 899994370.0469234. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.03M.

Captain Kuma (KUMA) árelőzmények USD

A(z) Captain KumaUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000127744617752351.
A(z) Captain Kuma USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0017436317.
A(z) Captain Kuma USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Captain Kuma USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000127744617752351-1.87%
30 nap$ -0.0017436317-26.01%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Captain Kuma (KUMA)

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Captain Kuma (KUMA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Captain Kuma árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Captain Kuma (KUMA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Captain Kuma (KUMA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Captain Kuma rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Captain Kuma árelőrejelzését most!

KUMA helyi valutákra

Captain Kuma (KUMA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Captain Kuma (KUMA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KUMA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Captain Kuma (KUMA)

Mennyit ér ma a(z) Captain Kuma (KUMA)?
A(z) élő KUMA ár a(z) USD esetében 0.00670336 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KUMA ára a(z) USD esetében?
A(z) KUMA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00670336. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Captain Kuma piaci plafonja?
A(z) KUMA piaci plafonja $ 6.03M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KUMA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KUMA keringésben lévő tokenszáma 899.99M USD.
Mi volt a(z) KUMA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KUMA mindenkori legmagasabb ára 0.01017393 USD.
Mi volt a(z) KUMA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KUMA mindenkori legalacsonyabb ára 0.0060112 USD.
Mekkora a(z) KUMA kereskedési volumene?
A(z) KUMA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KUMA ára emelkedni fog idén?
A(z) KUMA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KUMA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:56:29 (UTC+8)

Captain Kuma (KUMA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

