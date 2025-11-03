Captain Kuma (KUMA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00671326 - $ 0.0069406
24h alacsony: $ 0.00671326
24h magas: $ 0.0069406
Minden idők csúcspontja: $ 0.01017393
Legalacsonyabb ár: $ 0.0060112
Árváltozás (1H): -1.98%
Árváltozás (1D): -1.87%
Árváltozás (7D): -10.97%

Captain Kuma (KUMA) valós idejű ár: $0.00670336. Az elmúlt 24 órában, a(z)KUMA legalacsonyabb ára $ 0.00671326, legmagasabb ára pedig $ 0.0069406 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KUMA valaha volt legmagasabb ára $ 0.01017393, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0060112 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KUMA változása a következő volt: -1.98% az elmúlt órában, -1.87% az elmúlt 24 órában, és -10.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Captain Kuma (KUMA) piaci információk

Piaci érték: $ 6.03M
Volumen (24H): --
Teljes mértékben hígított piaci plafon: $ 6.03M
Forgalomban lévő készlet: 899.99M
Teljes tokenszám: 899,994,370.0469234

A(z) Captain Kuma jelenlegi piaci plafonja $ 6.03M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KUMA keringésben lévő tokenszáma 899.99M, és a teljes tokenszám 899994370.0469234. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.03M.