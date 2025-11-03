Cappuccino Assassino (ASSINO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000609 $ 0.00000609 $ 0.00000609 24h alacsony $ 0.00000652 $ 0.00000652 $ 0.00000652 24h magas 24h alacsony $ 0.00000609$ 0.00000609 $ 0.00000609 24h magas $ 0.00000652$ 0.00000652 $ 0.00000652 Minden idők csúcspontja $ 0.01414307$ 0.01414307 $ 0.01414307 Legalacsonyabb ár $ 0.00000252$ 0.00000252 $ 0.00000252 Árváltozás (1H) -0.13% Árváltozás (1D) -5.02% Árváltozás (7D) -8.03% Árváltozás (7D) -8.03%

Cappuccino Assassino (ASSINO) valós idejű ár: $0.00000611. Az elmúlt 24 órában, a(z)ASSINO legalacsonyabb ára $ 0.00000609, legmagasabb ára pedig $ 0.00000652 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ASSINO valaha volt legmagasabb ára $ 0.01414307, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000252 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ASSINO változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, -5.02% az elmúlt 24 órában, és -8.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Cappuccino Assassino (ASSINO) piaci információk

Piaci érték $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Cappuccino Assassino jelenlegi piaci plafonja $ 6.12K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ASSINO keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.12K.