CaoCao (CAOCAO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.073656 $ 0.073656 $ 0.073656 24h alacsony $ 0.09708 $ 0.09708 $ 0.09708 24h magas 24h alacsony $ 0.073656$ 0.073656 $ 0.073656 24h magas $ 0.09708$ 0.09708 $ 0.09708 Minden idők csúcspontja $ 0.294909$ 0.294909 $ 0.294909 Legalacsonyabb ár $ 0.063527$ 0.063527 $ 0.063527 Árváltozás (1H) +0.47% Árváltozás (1D) -23.70% Árváltozás (7D) -3.45% Árváltozás (7D) -3.45%

CaoCao (CAOCAO) valós idejű ár: $0.074063. Az elmúlt 24 órában, a(z)CAOCAO legalacsonyabb ára $ 0.073656, legmagasabb ára pedig $ 0.09708 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CAOCAO valaha volt legmagasabb ára $ 0.294909, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.063527 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CAOCAO változása a következő volt: +0.47% az elmúlt órában, -23.70% az elmúlt 24 órában, és -3.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CaoCao (CAOCAO) piaci információk

Piaci érték $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Forgalomban lévő készlet 30.33M 30.33M 30.33M Teljes tokenszám 30,330,242.524456877 30,330,242.524456877 30,330,242.524456877

A(z) CaoCao jelenlegi piaci plafonja $ 2.25M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CAOCAO keringésben lévő tokenszáma 30.33M, és a teljes tokenszám 30330242.524456877. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.25M.