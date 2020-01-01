Camille (CAMILLE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Camille (CAMILLE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Camille (CAMILLE) tokennel kapcsolatos információk Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios. Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to: Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics.

LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”).

Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions. In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders): Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes.

DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services

Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context.

Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille’s recommendations in one click Hivatalos webhely: https://meetcamille.ai/meet-camille Vásárolj most CAMILLE tokent!

Camille (CAMILLE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Camille (CAMILLE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 24.98K $ 24.98K $ 24.98K Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 24.98K $ 24.98K $ 24.98K Minden idők csúcspontja: $ 0.202958 $ 0.202958 $ 0.202958 Minden idők mélypontja: $ 0.00117105 $ 0.00117105 $ 0.00117105 Jelenlegi ár: $ 0.00118966 $ 0.00118966 $ 0.00118966 További tudnivalók a(z) Camille (CAMILLE) áráról

Camille (CAMILLE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Camille (CAMILLE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CAMILLE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CAMILLE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CAMILLE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CAMILLE token élő árfolyamát!

CAMILLE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CAMILLE kapcsán? CAMILLE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CAMILLE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

