Camille (CAMILLE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Camille (CAMILLE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Camille (CAMILLE) tokennel kapcsolatos információk

Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios.

Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to:

  • Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics.
  • LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”).
  • Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions.

In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders):

  • Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes.
  • DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services
  • Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context.
  • Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille’s recommendations in one click

Hivatalos webhely:
https://meetcamille.ai/meet-camille

Camille (CAMILLE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Camille (CAMILLE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 24.98K
$ 24.98K$ 24.98K
Teljes tokenszám:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 24.98K
$ 24.98K$ 24.98K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.202958
$ 0.202958$ 0.202958
Minden idők mélypontja:
$ 0.00117105
$ 0.00117105$ 0.00117105
Jelenlegi ár:
$ 0.00118966
$ 0.00118966$ 0.00118966

Camille (CAMILLE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Camille (CAMILLE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó CAMILLE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező CAMILLE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) CAMILLE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CAMILLE token élő árfolyamát!

CAMILLE árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CAMILLE kapcsán? CAMILLE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

