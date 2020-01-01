Camel Dad (CAMEL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Camel Dad (CAMEL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Camel Dad (CAMEL) tokennel kapcsolatos információk Powered by AI, guided by the community, Camel Dad is here to uncover truths, expose frauds, and evolve into a respected voice in the crypto desert. With his son by his side, teaching him the ways of meme coins and blockchain, Camel Dad takes his first steps into the unpredictable world of social media. He questions everything, trusts nothing, and learns at his own pace. He’s the father figure every degen didn’t know they needed. Teach him. Test him. Laugh with him. The choice is yours. If you can't control your tongue or your temper, then what can you control? A man masters himself before he masters the world. Hivatalos webhely: https://cameldad.com/ Vásárolj most CAMEL tokent!

Camel Dad (CAMEL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Camel Dad (CAMEL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.91K $ 20.91K $ 20.91K Teljes tokenszám: $ 7.86B $ 7.86B $ 7.86B Keringésben lévő tokenszám: $ 7.86B $ 7.86B $ 7.86B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.91K $ 20.91K $ 20.91K Minden idők csúcspontja: $ 0.00154998 $ 0.00154998 $ 0.00154998 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Camel Dad (CAMEL) áráról

Camel Dad (CAMEL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Camel Dad (CAMEL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CAMEL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CAMEL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CAMEL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CAMEL token élő árfolyamát!

CAMEL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CAMEL kapcsán? CAMEL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CAMEL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

