Calvin in the Cabal (CALVIN) tokenomikai adatai

Calvin in the Cabal (CALVIN) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Calvin in the Cabal (CALVIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Calvin in the Cabal (CALVIN) tokennel kapcsolatos információk

$CALVIN provides real utility through world-class automated trading and multimedia entertainment. From exposing the Cabal to rewarding holders, Calvin keeps the community informed, empowered, and ahead of the curve. Through trading performance, on-chain tools, and expanding media presence, he’s bridging culture and capital—reshaping the future of AI-powered finance.

Hivatalos webhely:
https://www.cabalcalvin.com

Calvin in the Cabal (CALVIN) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Calvin in the Cabal (CALVIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
Teljes tokenszám:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00866542
$ 0.00866542$ 0.00866542
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00132302
$ 0.00132302$ 0.00132302

Calvin in the Cabal (CALVIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Calvin in the Cabal (CALVIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó CALVIN tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező CALVIN token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) CALVIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CALVIN token élő árfolyamát!

CALVIN árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CALVIN kapcsán? CALVIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.