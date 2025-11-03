Caliber (CAL50) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.283888 $ 0.283888 $ 0.283888 24h alacsony $ 0.285826 $ 0.285826 $ 0.285826 24h magas 24h alacsony $ 0.283888$ 0.283888 $ 0.283888 24h magas $ 0.285826$ 0.285826 $ 0.285826 Minden idők csúcspontja $ 0.309508$ 0.309508 $ 0.309508 Legalacsonyabb ár $ 0.155988$ 0.155988 $ 0.155988 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +0.50% Árváltozás (7D) -0.58% Árváltozás (7D) -0.58%

Caliber (CAL50) valós idejű ár: $0.285351. Az elmúlt 24 órában, a(z)CAL50 legalacsonyabb ára $ 0.283888, legmagasabb ára pedig $ 0.285826 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CAL50 valaha volt legmagasabb ára $ 0.309508, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.155988 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CAL50 változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.50% az elmúlt 24 órában, és -0.58% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Caliber (CAL50) piaci információk

Piaci érték $ 28.54M$ 28.54M $ 28.54M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 28.54M$ 28.54M $ 28.54M Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Caliber jelenlegi piaci plafonja $ 28.54M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CAL50 keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 28.54M.