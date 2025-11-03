TőzsdeDEX+
A(z) élő Caliber ár ma 0.285351 USD. Kövesd nyomon a(z) CAL50 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CAL50 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Caliber Ár (CAL50)

$0.285358
Caliber (CAL50) Élő árdiagram
Caliber (CAL50) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.283888
24h alacsony
$ 0.285826
24h magas

$ 0.283888
$ 0.285826
$ 0.309508
$ 0.155988
Caliber (CAL50) valós idejű ár: $0.285351. Az elmúlt 24 órában, a(z)CAL50 legalacsonyabb ára $ 0.283888, legmagasabb ára pedig $ 0.285826 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CAL50 valaha volt legmagasabb ára $ 0.309508, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.155988 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CAL50 változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.50% az elmúlt 24 órában, és -0.58% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Caliber (CAL50) piaci információk

$ 28.54M
--
$ 28.54M
100.00M
100,000,000.0
A(z) Caliber jelenlegi piaci plafonja $ 28.54M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CAL50 keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 28.54M.

Caliber (CAL50) árelőzmények USD

A(z) CaliberUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00143275.
A(z) Caliber USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0378041565.
A(z) Caliber USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0336932473.
A(z) Caliber USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.08385794571401135.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00143275+0.50%
30 nap$ +0.0378041565+13.25%
60 nap$ +0.0336932473+11.81%
90 nap$ +0.08385794571401135+41.62%

Mi a(z) Caliber (CAL50)

Caliber (Cal50) is a community-driven BEP-20 token launched on the BNB Smart Chain. It was created to provide DeFi users with a fast, transparent, and fair token with zero private sales or pre-mines. With a fixed total supply of 100,000,000 tokens, Caliber focuses on building a decentralized and self-sustaining ecosystem that rewards community engagement and long-term participation. The project encourages fair access to decentralized finance by promoting utility, liquidity, and accessibility through popular DEX platforms such as PancakeSwap. Caliber is designed for DeFi users who value speed, simplicity, and community governance.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Caliber árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Caliber (CAL50) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Caliber (CAL50) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Caliber rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Caliber árelőrejelzését most!

CAL50 helyi valutákra

Caliber (CAL50) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Caliber (CAL50) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CAL50 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Caliber (CAL50)

Mennyit ér ma a(z) Caliber (CAL50)?
A(z) élő CAL50 ár a(z) USD esetében 0.285351 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CAL50 ára a(z) USD esetében?
A(z) CAL50 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.285351. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Caliber piaci plafonja?
A(z) CAL50 piaci plafonja $ 28.54M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CAL50 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CAL50 keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) CAL50 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CAL50 mindenkori legmagasabb ára 0.309508 USD.
Mi volt a(z) CAL50 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CAL50 mindenkori legalacsonyabb ára 0.155988 USD.
Mekkora a(z) CAL50 kereskedési volumene?
A(z) CAL50 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CAL50 ára emelkedni fog idén?
A(z) CAL50 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CAL50 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Caliber (CAL50) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

