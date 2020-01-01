Cairo Bank (CBANK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cairo Bank (CBANK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cairo Bank (CBANK) tokennel kapcsolatos információk Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform. Hivatalos webhely: https://cairofinance.app/ Fehér könyv: https://cairofinance.gitbook.io/cairo-finance/ Vásárolj most CBANK tokent!

Cairo Bank (CBANK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cairo Bank (CBANK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 361.04K $ 361.04K $ 361.04K Teljes tokenszám: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Keringésben lévő tokenszám: $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 402.91K $ 402.91K $ 402.91K Minden idők csúcspontja: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 Minden idők mélypontja: $ 0.054961 $ 0.054961 $ 0.054961 Jelenlegi ár: $ 0.11192 $ 0.11192 $ 0.11192 További tudnivalók a(z) Cairo Bank (CBANK) áráról

Cairo Bank (CBANK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cairo Bank (CBANK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CBANK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CBANK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CBANK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CBANK token élő árfolyamát!

CBANK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CBANK kapcsán? CBANK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CBANK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

