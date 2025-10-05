A(z) élő CAIRE ár ma 0.00143295 USD. Kövesd nyomon a(z) CAIRE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CAIRE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő CAIRE ár ma 0.00143295 USD. Kövesd nyomon a(z) CAIRE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CAIRE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

CAIRE Ár (CAIRE)

Nem listázott

1 CAIRE-USD élő ár:

$0.00143295
+1.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
CAIRE (CAIRE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:29:32 (UTC+8)

CAIRE (CAIRE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00140604
24h alacsony
$ 0.00144062
24h magas

$ 0.00140604
$ 0.00144062
$ 0.00675754
$ 0.00136258
--

+1.64%

+4.04%

+4.04%

CAIRE (CAIRE) valós idejű ár: $0.00143295. Az elmúlt 24 órában, a(z)CAIRE legalacsonyabb ára $ 0.00140604, legmagasabb ára pedig $ 0.00144062 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CAIRE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00675754, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00136258 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CAIRE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +1.64% az elmúlt 24 órában, és +4.04% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CAIRE (CAIRE) piaci információk

$ 30.09K
--
$ 30.09K
21.00M
21,000,000.0
A(z) CAIRE jelenlegi piaci plafonja $ 30.09K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CAIRE keringésben lévő tokenszáma 21.00M, és a teljes tokenszám 21000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 30.09K.

CAIRE (CAIRE) árelőzmények USD

A(z) CAIREUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) CAIRE USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0005731877.
A(z) CAIRE USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0003700796.
A(z) CAIRE USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.001765966278994921.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+1.64%
30 nap$ -0.0005731877-40.00%
60 nap$ -0.0003700796-25.82%
90 nap$ -0.001765966278994921-55.20%

Mi a(z) CAIRE (CAIRE)

CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

CAIRE (CAIRE) Erőforrás

Hivatalos webhely

CAIRE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) CAIRE (CAIRE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) CAIRE (CAIRE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) CAIRE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) CAIRE árelőrejelzését most!

CAIRE helyi valutákra

CAIRE (CAIRE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) CAIRE (CAIRE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CAIRE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: CAIRE (CAIRE)

Mennyit ér ma a(z) CAIRE (CAIRE)?
A(z) élő CAIRE ár a(z) USD esetében 0.00143295 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CAIRE ára a(z) USD esetében?
A(z) CAIRE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00143295. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) CAIRE piaci plafonja?
A(z) CAIRE piaci plafonja $ 30.09K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CAIRE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CAIRE keringésben lévő tokenszáma 21.00M USD.
Mi volt a(z) CAIRE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CAIRE mindenkori legmagasabb ára 0.00675754 USD.
Mi volt a(z) CAIRE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CAIRE mindenkori legalacsonyabb ára 0.00136258 USD.
Mekkora a(z) CAIRE kereskedési volumene?
A(z) CAIRE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CAIRE ára emelkedni fog idén?
A(z) CAIRE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CAIRE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:29:32 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.