CAIRE (CAIRE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00140604 24h alacsony $ 0.00144062 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00675754 Legalacsonyabb ár $ 0.00136258 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +1.64% Árváltozás (7D) +4.04%

CAIRE (CAIRE) valós idejű ár: $0.00143295. Az elmúlt 24 órában, a(z)CAIRE legalacsonyabb ára $ 0.00140604, legmagasabb ára pedig $ 0.00144062 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CAIRE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00675754, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00136258 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CAIRE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +1.64% az elmúlt 24 órában, és +4.04% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CAIRE (CAIRE) piaci információk

Piaci érték $ 30.09K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 30.09K Forgalomban lévő készlet 21.00M Teljes tokenszám 21,000,000.0

A(z) CAIRE jelenlegi piaci plafonja $ 30.09K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CAIRE keringésben lévő tokenszáma 21.00M, és a teljes tokenszám 21000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 30.09K.