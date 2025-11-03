BYUSD (BYUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.996282 $ 0.996282 $ 0.996282 24h alacsony $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24h magas 24h alacsony $ 0.996282$ 0.996282 $ 0.996282 24h magas $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Minden idők csúcspontja $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Legalacsonyabb ár $ 0.502942$ 0.502942 $ 0.502942 Árváltozás (1H) +0.32% Árváltozás (1D) -0.03% Árváltozás (7D) -0.02% Árváltozás (7D) -0.02%

BYUSD (BYUSD) valós idejű ár: $0.999513. Az elmúlt 24 órában, a(z)BYUSD legalacsonyabb ára $ 0.996282, legmagasabb ára pedig $ 1.002 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BYUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.5, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.502942 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BYUSD változása a következő volt: +0.32% az elmúlt órában, -0.03% az elmúlt 24 órában, és -0.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BYUSD (BYUSD) piaci információk

Piaci érték $ 11.48M$ 11.48M $ 11.48M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.48M$ 11.48M $ 11.48M Forgalomban lévő készlet 11.48M 11.48M 11.48M Teljes tokenszám 11,483,336.420254 11,483,336.420254 11,483,336.420254

A(z) BYUSD jelenlegi piaci plafonja $ 11.48M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BYUSD keringésben lévő tokenszáma 11.48M, és a teljes tokenszám 11483336.420254. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.48M.