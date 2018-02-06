Bytecoin (BCN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bytecoin (BCN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bytecoin (BCN) tokennel kapcsolatos információk Bytecoin is the first cryptocurrency created with CryptoNote technology. Bytecoin allows users to make absolutely anonymous money transfers through the CryptoNote algorithm. CryptoNote uses CryptoNote ring signatures to provide anonymous transactions and allows you to sign a message on behalf of a group. The signature only proves the message was created by someone from the group, but all the possible signers are indistinguishable from each other. Even if outgoing transactions are untraceable, everyone may still be able to see the payments received and thus determine one's income. By using a variation of the Diffie-Hellman exchange protocol, a receiver has multiple unique one-time addresses derived from his single public key. After funds are sent to these addresses they can only be redeemed by the receiver; and it would be impossible to cross-link these payments. As a primarily peer-to-peer (p2p) payment system, Bytecoin has many of the same use-cases as Bitcoin. Created in 2012, Bytecoin is one of the earliest developed cryptocurrencies. Until recently, the team behind the coin has kept themselves anonymous. Now, though, they’ve opened up multiple communication channels, removed some layers of anonymity, and even built several local communities. Bitcoin’s PoW consensus algorithm heavily favors miners that use powerful GPU and ASIC machines over those trying to mine with CPUs. This causes the network to centralize around the more powerful miners. Bytecoin attempts to close the gap between these two classes of miners with a new algorithm, Egalitarian Proof-of-Work (PoW). Egalitarian PoW uses a version of skrypt, a proof of work function similar to the hashcash function used by Bitcoin. The difference between the two is that scrypt isn’t memory bound. Because of this, you can produce highly efficient CPU mining rigs. GPUs will always be about 10 times more effective, though. The Bytecoin project has been fairly fractured since its inception in July 2012. Previously, several isolated teams worked on the project without seemingly communicating with each other. This led to numerous forks and versions of the coin. In July 2017, the team decided to change their image and provide more transparency to the community. The team still remains pseudo-anonymous by only providing names and headshots on their webpage – no bios or social media links. But, it’s tough to expect more from a project that’s focused on privacy. The team has been busy at work refactoring their code and are planning to release a new public API on February 6, 2018. They’ll also be entering the Asian, Middle East, and African markets throughout 2018. Hivatalos webhely: https://bytecoin.org Vásárolj most BCN tokent!

Bytecoin (BCN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bytecoin (BCN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M Teljes tokenszám: $ 184.07B $ 184.07B $ 184.07B Keringésben lévő tokenszám: $ 184.02B $ 184.02B $ 184.02B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M Minden idők csúcspontja: $ 0.145166 $ 0.145166 $ 0.145166 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Bytecoin (BCN) áráról

Bytecoin (BCN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bytecoin (BCN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BCN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BCN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BCN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BCN token élő árfolyamát!

BCN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BCN kapcsán? BCN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BCN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

