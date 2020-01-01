Bybit Staked SOL (BBSOL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bybit Staked SOL (BBSOL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bybit Staked SOL (BBSOL) tokennel kapcsolatos információk BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets. Hivatalos webhely: https://www.bybit.com/en/web3/staking/BybitSOL Vásárolj most BBSOL tokent!

Bybit Staked SOL (BBSOL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bybit Staked SOL (BBSOL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 425.63M $ 425.63M $ 425.63M Teljes tokenszám: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 425.63M $ 425.63M $ 425.63M Minden idők csúcspontja: $ 308.6 $ 308.6 $ 308.6 Minden idők mélypontja: $ 103.09 $ 103.09 $ 103.09 Jelenlegi ár: $ 224.16 $ 224.16 $ 224.16 További tudnivalók a(z) Bybit Staked SOL (BBSOL) áráról

Bybit Staked SOL (BBSOL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bybit Staked SOL (BBSOL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BBSOL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BBSOL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BBSOL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BBSOL token élő árfolyamát!

BBSOL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BBSOL kapcsán? BBSOL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BBSOL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

