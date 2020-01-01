Bwull (BWULL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bwull (BWULL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bwull (BWULL) tokennel kapcsolatos információk WELCOME TO THE BWULL RUN In the ashes a community emerged. BWULL has no dev. It is the community. $BWULL is a decentralized meme token on the Solana blockchain. this token empowers meme creators & celebrates internet culture. very fun meme token project , Zero tax, pure simplicity,growing stronger by the day. We’re here to add a splash of color to the blockchain scene and create memorable experiences for our community. share positive vibes, and ride the crypto wave together. zero taxes, LP burnt and contract renounced, Hivatalos webhely: https://www.bwull.com/ Vásárolj most BWULL tokent!

Bwull (BWULL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bwull (BWULL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 37.40K $ 37.40K $ 37.40K Teljes tokenszám: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 37.40K $ 37.40K $ 37.40K Minden idők csúcspontja: $ 0.00350714 $ 0.00350714 $ 0.00350714 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Bwull (BWULL) áráról

Bwull (BWULL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bwull (BWULL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BWULL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BWULL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BWULL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BWULL token élő árfolyamát!

BWULL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BWULL kapcsán? BWULL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BWULL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

