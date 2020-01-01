Buz Economy (BUZ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Buz Economy (BUZ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Buz Economy (BUZ) tokennel kapcsolatos információk The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience. Hivatalos webhely: https://buzeconomy.com Vásárolj most BUZ tokent!

Buz Economy (BUZ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Buz Economy (BUZ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Teljes tokenszám: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Minden idők csúcspontja: $ 0.646605 $ 0.646605 $ 0.646605 Minden idők mélypontja: $ 0.065663 $ 0.065663 $ 0.065663 Jelenlegi ár: $ 0.072995 $ 0.072995 $ 0.072995 További tudnivalók a(z) Buz Economy (BUZ) áráról

Buz Economy (BUZ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Buz Economy (BUZ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BUZ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BUZ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BUZ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BUZ token élő árfolyamát!

BUZ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BUZ kapcsán? BUZ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BUZ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

