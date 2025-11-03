TőzsdeDEX+
A(z) élő Buy The News ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) NEWS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NEWS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Buy The News Ár (NEWS)

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
Buy The News (NEWS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:19:55 (UTC+8)

Buy The News (NEWS) árinformáció (USD)

Buy The News (NEWS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)NEWS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NEWS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NEWS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -0.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Buy The News (NEWS) piaci információk

A(z) Buy The News jelenlegi piaci plafonja $ 6.38K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NEWS keringésben lévő tokenszáma 999.98M, és a teljes tokenszám 999978737.089303. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.38K.

Buy The News (NEWS) árelőzmények USD

A(z) Buy The NewsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Buy The News USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Buy The News USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Buy The News USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-19.82%
60 nap$ 0-20.16%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Buy The News (NEWS)

Buy The News is an innovative blockchain news platform dedicated to delivering high quality, credible, and accessible crypto news to a global audience. By combining the expertise of seasoned journalists with the dynamic nature of social media and decentralised finance, we aim to bridge the gap between crypto enthusiasts and mainstream financial readers. Our platform leverages a native token to democratise news reporting, incentivise community participation, and create a sustainable ecosystem for transparent, industry-standard journalism in the blockchain space.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Buy The News (NEWS) Erőforrás

Hivatalos webhely

Buy The News árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Buy The News (NEWS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Buy The News (NEWS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Buy The News rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Buy The News árelőrejelzését most!

NEWS helyi valutákra

Buy The News (NEWS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Buy The News (NEWS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NEWS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Buy The News (NEWS)

Mennyit ér ma a(z) Buy The News (NEWS)?
A(z) élő NEWS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NEWS ára a(z) USD esetében?
A(z) NEWS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Buy The News piaci plafonja?
A(z) NEWS piaci plafonja $ 6.38K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NEWS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NEWS keringésben lévő tokenszáma 999.98M USD.
Mi volt a(z) NEWS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NEWS mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) NEWS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NEWS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) NEWS kereskedési volumene?
A(z) NEWS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NEWS ára emelkedni fog idén?
A(z) NEWS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NEWS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:19:55 (UTC+8)

Buy The News (NEWS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

