BUY THE HAT (BTH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0.00101344 $ 0.00101344 $ 0.00101344 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0.00101344$ 0.00101344 $ 0.00101344 Minden idők csúcspontja $ 0.01883819$ 0.01883819 $ 0.01883819 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +6.99% Árváltozás (1D) +10.07% Árváltozás (7D) +7.23% Árváltozás (7D) +7.23%

BUY THE HAT (BTH) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BTH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0.00101344 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BTH valaha volt legmagasabb ára $ 0.01883819, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BTH változása a következő volt: +6.99% az elmúlt órában, +10.07% az elmúlt 24 órában, és +7.23% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BUY THE HAT (BTH) piaci információk

Piaci érték $ 926.54K$ 926.54K $ 926.54K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 926.54K$ 926.54K $ 926.54K Forgalomban lévő készlet 978.95M 978.95M 978.95M Teljes tokenszám 978,954,215.5472039 978,954,215.5472039 978,954,215.5472039

A(z) BUY THE HAT jelenlegi piaci plafonja $ 926.54K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BTH keringésben lévő tokenszáma 978.95M, és a teljes tokenszám 978954215.5472039. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 926.54K.