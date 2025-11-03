TőzsdeDEX+
A(z) élő buy and retire ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) 401K USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) 401K ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő buy and retire ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) 401K USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) 401K ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: 401K

401K árinformációk

Mi a(z) 401K

401K hivatalos webhely

401K tokenomikai adatai

401K árelőrejelzés

buy and retire Logó

buy and retire Ár (401K)

Nem listázott

1 401K-USD élő ár:

--
----
-0.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
buy and retire (401K) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:55:22 (UTC+8)

buy and retire (401K) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.83%

-0.79%

-20.53%

-20.53%

buy and retire (401K) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)401K legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) 401K valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) 401K változása a következő volt: -1.83% az elmúlt órában, -0.79% az elmúlt 24 órában, és -20.53% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

buy and retire (401K) piaci információk

$ 27.38K
$ 27.38K$ 27.38K

--
----

$ 27.38K
$ 27.38K$ 27.38K

998.51M
998.51M 998.51M

998,507,829.515166
998,507,829.515166 998,507,829.515166

A(z) buy and retire jelenlegi piaci plafonja $ 27.38K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) 401K keringésben lévő tokenszáma 998.51M, és a teljes tokenszám 998507829.515166. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 27.38K.

buy and retire (401K) árelőzmények USD

A(z) buy and retireUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) buy and retire USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) buy and retire USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) buy and retire USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.79%
30 nap$ 0-63.05%
60 nap$ 0-54.87%
90 nap$ 0--

Mi a(z) buy and retire (401K)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

buy and retire (401K) Erőforrás

Hivatalos webhely

buy and retire árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) buy and retire (401K) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) buy and retire (401K) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) buy and retire rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) buy and retire árelőrejelzését most!

401K helyi valutákra

buy and retire (401K) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) buy and retire (401K) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) 401K token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: buy and retire (401K)

Mennyit ér ma a(z) buy and retire (401K)?
A(z) élő 401K ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) 401K ára a(z) USD esetében?
A(z) 401K jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) buy and retire piaci plafonja?
A(z) 401K piaci plafonja $ 27.38K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) 401K keringésben lévő tokenszáma?
A(z) 401K keringésben lévő tokenszáma 998.51M USD.
Mi volt a(z) 401K mindenkori legmagasabb ára?
A(z) 401K mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) 401K mindenkori legmagasabb ár?
A(z) 401K mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) 401K kereskedési volumene?
A(z) 401K élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) 401K ára emelkedni fog idén?
A(z) 401K a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) 401K árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:55:22 (UTC+8)

buy and retire (401K) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

