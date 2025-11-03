buy and retire (401K) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.83% Árváltozás (1D) -0.79% Árváltozás (7D) -20.53% Árváltozás (7D) -20.53%

buy and retire (401K) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)401K legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) 401K valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) 401K változása a következő volt: -1.83% az elmúlt órában, -0.79% az elmúlt 24 órában, és -20.53% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

buy and retire (401K) piaci információk

Piaci érték $ 27.38K$ 27.38K $ 27.38K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 27.38K$ 27.38K $ 27.38K Forgalomban lévő készlet 998.51M 998.51M 998.51M Teljes tokenszám 998,507,829.515166 998,507,829.515166 998,507,829.515166

A(z) buy and retire jelenlegi piaci plafonja $ 27.38K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) 401K keringésben lévő tokenszáma 998.51M, és a teljes tokenszám 998507829.515166. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 27.38K.