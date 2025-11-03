TőzsdeDEX+
A(z) élő Bux The Rabbit ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BUX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BUX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BUX

BUX árinformációk

Mi a(z) BUX

BUX hivatalos webhely

BUX tokenomikai adatai

BUX árelőrejelzés

Bux The Rabbit Logó

Bux The Rabbit Ár (BUX)

Nem listázott

1 BUX-USD élő ár:

--
----
-4.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Bux The Rabbit (BUX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:55:15 (UTC+8)

Bux The Rabbit (BUX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.21%

-4.56%

-50.09%

-50.09%

Bux The Rabbit (BUX) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BUX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BUX valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BUX változása a következő volt: -1.21% az elmúlt órában, -4.56% az elmúlt 24 órában, és -50.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bux The Rabbit (BUX) piaci információk

$ 60.01K
$ 60.01K$ 60.01K

--
----

$ 60.01K
$ 60.01K$ 60.01K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Bux The Rabbit jelenlegi piaci plafonja $ 60.01K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BUX keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 60.01K.

Bux The Rabbit (BUX) árelőzmények USD

A(z) Bux The RabbitUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Bux The Rabbit USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Bux The Rabbit USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Bux The Rabbit USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.56%
30 nap$ 0-90.55%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Bux The Rabbit (BUX)

Bux the rabbit is a memecoin with the main goal to provide an honest, transparent and fun memecoin to the cryptocurrency space. We launched with 80% in the liquidity pool, and the remaining tokens vested to provide a fair chance to all investors. In the memecoin space there is not yet a rabbit token that has succeeded, and our goal is to change that through memes, community building and accesibility to $BUX.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Bux The Rabbit (BUX) Erőforrás

Hivatalos webhely

Bux The Rabbit árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bux The Rabbit (BUX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bux The Rabbit (BUX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bux The Rabbit rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bux The Rabbit árelőrejelzését most!

BUX helyi valutákra

Bux The Rabbit (BUX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bux The Rabbit (BUX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BUX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bux The Rabbit (BUX)

Mennyit ér ma a(z) Bux The Rabbit (BUX)?
A(z) élő BUX ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BUX ára a(z) USD esetében?
A(z) BUX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bux The Rabbit piaci plafonja?
A(z) BUX piaci plafonja $ 60.01K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BUX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BUX keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) BUX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BUX mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BUX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BUX mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BUX kereskedési volumene?
A(z) BUX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BUX ára emelkedni fog idén?
A(z) BUX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BUX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:55:15 (UTC+8)

Bux The Rabbit (BUX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

