BUU (BUU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BUU (BUU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BUU (BUU) tokennel kapcsolatos információk In the shadows, a community arose, a new vibe, a mischievous vibe. It’s all about the community and art. Together, we’re building a playful realm where creativity and fun collide. We are the little devils that stir the pot and flip the script. Born from mischief, we thrive on chaos, fun, and breaking the rules—just enough to leave a mark, but not enough to destroy. We’re here to give meme culture a face, a soul, and a spark of playful rebellion. No lifeless coins, no empty promises—just endless fun, creativity, and a world where digital mischief meets real-world impact. Hivatalos webhely: https://buu.monster Vásárolj most BUU tokent!

BUU (BUU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BUU (BUU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 167.74K $ 167.74K $ 167.74K Teljes tokenszám: $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 167.74K $ 167.74K $ 167.74K Minden idők csúcspontja: $ 0.0270475 $ 0.0270475 $ 0.0270475 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00016802 $ 0.00016802 $ 0.00016802 További tudnivalók a(z) BUU (BUU) áráról

BUU (BUU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BUU (BUU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BUU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BUU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BUU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BUU token élő árfolyamát!

BUU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BUU kapcsán? BUU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BUU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

