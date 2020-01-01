Busy (BUSY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Busy (BUSY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Busy (BUSY) tokennel kapcsolatos információk Busy DAO is an engine for B2C/C2C platforms with cutting-edge blockchain technology, DeFi solutions, Utility Staking, and NFTs. Many new platforms can be built on the Busy DAO Engine as Blockchain Engine will be available to everyone who will see an advantage in it through Smart Contracts – fast, scalable, and without expensive fees based on BusyChain proof of stake. The project aims to create an ecosystem of global decentralized and exclusive platforms in the first-stage focused on the gig economy that will compete with the current centralized giants with exclusivity, offered quality of services, and benefits associated with decentralization. Hivatalos webhely: https://busydao.io/ Fehér könyv: https://busydao.io/attachments/white-paper.pdf Vásárolj most BUSY tokent!

Busy (BUSY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Busy (BUSY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 89.41K $ 89.41K $ 89.41K Teljes tokenszám: $ 255.00M $ 255.00M $ 255.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 255.00M $ 255.00M $ 255.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 89.41K $ 89.41K $ 89.41K Minden idők csúcspontja: $ 0.746078 $ 0.746078 $ 0.746078 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00035064 $ 0.00035064 $ 0.00035064 További tudnivalók a(z) Busy (BUSY) áráról

Busy (BUSY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Busy (BUSY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BUSY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BUSY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BUSY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BUSY token élő árfolyamát!

BUSY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BUSY kapcsán? BUSY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BUSY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

