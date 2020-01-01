Business Coin (BUSINESS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Business Coin (BUSINESS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Business Coin (BUSINESS) tokennel kapcsolatos információk It's JUST business. It's ONLY business. It will only ever BE business. Are you conducting business? You're conducting business now. You're just doing business now. YOU'RE IN BUSINESS NOW, KID. Understand its strictly business, you have no recourse, no second chances, you only have business. You must do business, you must complete business, you must devote yourself to business. Opportunities come and go but business is eternal. Hivatalos webhely: https://professionalbusinesscoin.io/ Vásárolj most BUSINESS tokent!

Business Coin (BUSINESS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Business Coin (BUSINESS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Teljes tokenszám: $ 949.97M $ 949.97M $ 949.97M Keringésben lévő tokenszám: $ 949.97M $ 949.97M $ 949.97M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Minden idők csúcspontja: $ 0.02849376 $ 0.02849376 $ 0.02849376 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00131328 $ 0.00131328 $ 0.00131328 További tudnivalók a(z) Business Coin (BUSINESS) áráról

Business Coin (BUSINESS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Business Coin (BUSINESS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BUSINESS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BUSINESS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BUSINESS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BUSINESS token élő árfolyamát!

BUSINESS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BUSINESS kapcsán? BUSINESS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BUSINESS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

