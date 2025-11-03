TőzsdeDEX+
A(z) élő Bush Ripper ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) $RIPPER USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) $RIPPER ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: $RIPPER

$RIPPER árinformációk

Mi a(z) $RIPPER

$RIPPER hivatalos webhely

$RIPPER tokenomikai adatai

$RIPPER árelőrejelzés

Bush Ripper Logó

Bush Ripper Ár ($RIPPER)

Nem listázott

1 $RIPPER-USD élő ár:

--
----
-14.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Bush Ripper ($RIPPER) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:19:48 (UTC+8)

Bush Ripper ($RIPPER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000129
$ 0.00000129$ 0.00000129

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

-14.07%

-24.14%

-24.14%

Bush Ripper ($RIPPER) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)$RIPPER legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) $RIPPER valaha volt legmagasabb ára $ 0.00000129, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) $RIPPER változása a következő volt: -0.05% az elmúlt órában, -14.07% az elmúlt 24 órában, és -24.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bush Ripper ($RIPPER) piaci információk

$ 38.36K
$ 38.36K$ 38.36K

--
----

$ 38.36K
$ 38.36K$ 38.36K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A(z) Bush Ripper jelenlegi piaci plafonja $ 38.36K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) $RIPPER keringésben lévő tokenszáma 420.69B, és a teljes tokenszám 420690000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 38.36K.

Bush Ripper ($RIPPER) árelőzmények USD

A(z) Bush RipperUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Bush Ripper USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Bush Ripper USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Bush Ripper USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-14.07%
30 nap$ 0-24.57%
60 nap$ 0-43.28%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Bush Ripper ($RIPPER)

Bush ripper is a Matt Furie character shared on his Instagram with the name “Bush Ripper” in 2023 then placed into the Cortex Vortex comic in 2025.

The purpose is to grow a community with the goal of highlighting environmental issues and giving back to support them. Linking to the “bush” in his name. To be able to thrive his character must project the greenery.

We will be contacting green projects as we get bigger as it allows us to get in contact with these businesses and charities.

In the future the utility will be $RIPPER tokens in wallets setup for these charities, all visible and transparent

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Bush Ripper ($RIPPER) Erőforrás

Hivatalos webhely

Bush Ripper árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bush Ripper ($RIPPER) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bush Ripper ($RIPPER) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bush Ripper rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bush Ripper árelőrejelzését most!

$RIPPER helyi valutákra

Bush Ripper ($RIPPER) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bush Ripper ($RIPPER) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) $RIPPER token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bush Ripper ($RIPPER)

Mennyit ér ma a(z) Bush Ripper ($RIPPER)?
A(z) élő $RIPPER ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) $RIPPER ára a(z) USD esetében?
A(z) $RIPPER jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bush Ripper piaci plafonja?
A(z) $RIPPER piaci plafonja $ 38.36K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) $RIPPER keringésben lévő tokenszáma?
A(z) $RIPPER keringésben lévő tokenszáma 420.69B USD.
Mi volt a(z) $RIPPER mindenkori legmagasabb ára?
A(z) $RIPPER mindenkori legmagasabb ára 0.00000129 USD.
Mi volt a(z) $RIPPER mindenkori legmagasabb ár?
A(z) $RIPPER mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) $RIPPER kereskedési volumene?
A(z) $RIPPER élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) $RIPPER ára emelkedni fog idén?
A(z) $RIPPER a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) $RIPPER árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:19:48 (UTC+8)

Bush Ripper ($RIPPER) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

