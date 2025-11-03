Bush Ripper ($RIPPER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00000129$ 0.00000129 $ 0.00000129 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.05% Árváltozás (1D) -14.07% Árváltozás (7D) -24.14% Árváltozás (7D) -24.14%

Bush Ripper ($RIPPER) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)$RIPPER legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) $RIPPER valaha volt legmagasabb ára $ 0.00000129, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) $RIPPER változása a következő volt: -0.05% az elmúlt órában, -14.07% az elmúlt 24 órában, és -24.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bush Ripper ($RIPPER) piaci információk

Piaci érték $ 38.36K$ 38.36K $ 38.36K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 38.36K$ 38.36K $ 38.36K Forgalomban lévő készlet 420.69B 420.69B 420.69B Teljes tokenszám 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A(z) Bush Ripper jelenlegi piaci plafonja $ 38.36K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) $RIPPER keringésben lévő tokenszáma 420.69B, és a teljes tokenszám 420690000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 38.36K.