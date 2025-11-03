Burning Jup (BURN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00237413 24h alacsony $ 0.00264606 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00350848 Legalacsonyabb ár $ 0.00082187 Árváltozás (1H) -0.25% Árváltozás (1D) -2.29% Árváltozás (7D) -1.33%

Burning Jup (BURN) valós idejű ár: $0.00257989. Az elmúlt 24 órában, a(z)BURN legalacsonyabb ára $ 0.00237413, legmagasabb ára pedig $ 0.00264606 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BURN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00350848, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00082187 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BURN változása a következő volt: -0.25% az elmúlt órában, -2.29% az elmúlt 24 órában, és -1.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Burning Jup (BURN) piaci információk

Piaci érték $ 187.24K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 251.74K Forgalomban lévő készlet 72.58M Teljes tokenszám 97,577,451.35152

A(z) Burning Jup jelenlegi piaci plafonja $ 187.24K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BURN keringésben lévő tokenszáma 72.58M, és a teljes tokenszám 97577451.35152. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 251.74K.