A(z) élő Burning Jup ár ma 0.00257989 USD. Kövesd nyomon a(z) BURN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BURN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Burning Jup ár ma 0.00257989 USD. Kövesd nyomon a(z) BURN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BURN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BURN

BURN árinformációk

Mi a(z) BURN

BURN hivatalos webhely

BURN tokenomikai adatai

BURN árelőrejelzés

$0.00258009
-2.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
Burning Jup (BURN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:54:59 (UTC+8)

Burning Jup (BURN) árinformáció (USD)

Burning Jup (BURN) valós idejű ár: $0.00257989. Az elmúlt 24 órában, a(z)BURN legalacsonyabb ára $ 0.00237413, legmagasabb ára pedig $ 0.00264606 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BURN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00350848, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00082187 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BURN változása a következő volt: -0.25% az elmúlt órában, -2.29% az elmúlt 24 órában, és -1.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Burning Jup (BURN) piaci információk

A(z) Burning Jup jelenlegi piaci plafonja $ 187.24K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BURN keringésben lévő tokenszáma 72.58M, és a teljes tokenszám 97577451.35152. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 251.74K.

Burning Jup (BURN) árelőzmények USD

A(z) Burning JupUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Burning Jup USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0042003271.
A(z) Burning Jup USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Burning Jup USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

Ma$ 0-2.29%
30 nap$ +0.0042003271+162.81%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Burning Jup (BURN)

Burning is jup is aiming to use his creator fees (4x25%) to :

-> Burn jup token -> Rewards bagworkers -> Support liquidity pool of emerging project on our ecosystem -> Having 25% cash out in USDC and pool into jup_lend to generate compound interest for our marketing / communication / Buy back needs.

Idea is to beenfit to EVERYONE. Ecosystem, community, holders. I want to build something who make sense and who is generating revenue to operate

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Burning Jup árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Burning Jup (BURN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Burning Jup (BURN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Burning Jup rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Burning Jup árelőrejelzését most!

Burning Jup (BURN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Burning Jup (BURN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BURN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Burning Jup (BURN)

Mennyit ér ma a(z) Burning Jup (BURN)?
A(z) élő BURN ár a(z) USD esetében 0.00257989 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BURN ára a(z) USD esetében?
A(z) BURN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00257989. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Burning Jup piaci plafonja?
A(z) BURN piaci plafonja $ 187.24K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BURN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BURN keringésben lévő tokenszáma 72.58M USD.
Mi volt a(z) BURN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BURN mindenkori legmagasabb ára 0.00350848 USD.
Mi volt a(z) BURN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BURN mindenkori legalacsonyabb ára 0.00082187 USD.
Mekkora a(z) BURN kereskedési volumene?
A(z) BURN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BURN ára emelkedni fog idén?
A(z) BURN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BURN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
