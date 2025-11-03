Burkat (BURKAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -1.30% Árváltozás (7D) -1.30%

Burkat (BURKAT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BURKAT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BURKAT valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BURKAT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -1.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Burkat (BURKAT) piaci információk

Piaci érték $ 7.73K$ 7.73K $ 7.73K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.73K$ 7.73K $ 7.73K Forgalomban lévő készlet 998.35M 998.35M 998.35M Teljes tokenszám 998,347,396.405505 998,347,396.405505 998,347,396.405505

A(z) Burkat jelenlegi piaci plafonja $ 7.73K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BURKAT keringésben lévő tokenszáma 998.35M, és a teljes tokenszám 998347396.405505. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.73K.