A(z) élő Burger Money ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BURGERS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BURGERS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BURGERS

BURGERS árinformációk

Mi a(z) BURGERS

BURGERS hivatalos webhely

BURGERS tokenomikai adatai

BURGERS árelőrejelzés

Burger Money Logó

Burger Money Ár (BURGERS)

Nem listázott

1 BURGERS-USD élő ár:

--
----
+16.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Burger Money (BURGERS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:19:26 (UTC+8)

Burger Money (BURGERS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000162
$ 0.00000162$ 0.00000162

$ 0
$ 0$ 0

+1.00%

+16.37%

+5.99%

+5.99%

Burger Money (BURGERS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BURGERS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BURGERS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00000162, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BURGERS változása a következő volt: +1.00% az elmúlt órában, +16.37% az elmúlt 24 órában, és +5.99% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Burger Money (BURGERS) piaci információk

$ 62.10K
$ 62.10K$ 62.10K

--
----

$ 62.10K
$ 62.10K$ 62.10K

91.63B
91.63B 91.63B

91,633,357,230.0502
91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502

A(z) Burger Money jelenlegi piaci plafonja $ 62.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BURGERS keringésben lévő tokenszáma 91.63B, és a teljes tokenszám 91633357230.0502. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 62.10K.

Burger Money (BURGERS) árelőzmények USD

A(z) Burger MoneyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Burger Money USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Burger Money USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Burger Money USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+16.37%
30 nap$ 0+22.71%
60 nap$ 0-9.90%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Burger Money (BURGERS)

Burger Money on Base is a memecoin that is focused on bringing positive impact and real value to the world, off-chain. We are the first charity coin launched on Flaunch, one of the newer launchpads on Base.

Burger Money earns “dev rev” from our launchpad Flaunch, 50% of this revenue generated goes towards charities that focus on feeding the hungry.

The remaining 50% goes towards buying back and burning $Burgers, making it the most delicious deflationary token on Base.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Burger Money (BURGERS) Erőforrás

Hivatalos webhely

Burger Money árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Burger Money (BURGERS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Burger Money (BURGERS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Burger Money rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Burger Money árelőrejelzését most!

BURGERS helyi valutákra

Burger Money (BURGERS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Burger Money (BURGERS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BURGERS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Burger Money (BURGERS)

Mennyit ér ma a(z) Burger Money (BURGERS)?
A(z) élő BURGERS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BURGERS ára a(z) USD esetében?
A(z) BURGERS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Burger Money piaci plafonja?
A(z) BURGERS piaci plafonja $ 62.10K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BURGERS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BURGERS keringésben lévő tokenszáma 91.63B USD.
Mi volt a(z) BURGERS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BURGERS mindenkori legmagasabb ára 0.00000162 USD.
Mi volt a(z) BURGERS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BURGERS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BURGERS kereskedési volumene?
A(z) BURGERS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BURGERS ára emelkedni fog idén?
A(z) BURGERS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BURGERS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:19:26 (UTC+8)

Burger Money (BURGERS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

