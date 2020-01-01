Bunni (BUNNI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bunni (BUNNI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bunni (BUNNI) tokennel kapcsolatos információk Bunni v2 helps LPs build yield-maximized, dynamic, and automated liquidity pools. Our rehypothecation hook boosts LP returns by pairing steady APYs from lending vaults with swap fees, driving higher yields to our pools before incentives. • Liquidity Density Functions (LDFs): Enable complex liquidity shapes with constant gas cost swaps. These are really nice and offer more customization than our competitors. For example, we are more gas-efficient and customizable than our competitors. • Shapeshifting: This allows for programmatic shifting, morphing, or switching of liquidity distributions. LPs love this. For stablecoins, we have a custom LDF that will actually allow you to buy the dip! TLDR, you can start with a center-heavy shape and automatically switch to edge-heavy before going back to create deep liquidity at the peg again. • Autonomous rebalancing: Maintains optimal token ratios without external keepers. • am-AMM: Recaptures MEV and optimizes fees via auctions. https://x.com/bunni_xyz/status/1788629395487572246 This is a cool feature for LPs and can give market makers a competitive advantage. They "rent" the rights to swap fees so for arbitrage purposes they are essentially trading without a swap fee, just rent. • Surge fee: Protects against sandwiching. • Rehypothecation: Let's idle liquidity outside of the current price tick earn throughout defi, so we could have an LP pool that rehypos the USDC in your pair to a number of projects. Aave, Yearn, Euler, Morpho, for example would work. They love this because it's essentially a new form of TVL. • Volatility-based swap fee: This is a dynamic fee model that adjusts to price volatility. We can use it by default or automatically if the am-amm doesn't get renters. • Auto-compounding: Automatically reinvests fees into liquidity positions. Hivatalos webhely: https://bunni.xyz/ Vásárolj most BUNNI tokent!

Bunni (BUNNI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bunni (BUNNI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Teljes tokenszám: $ 987.67M $ 987.67M $ 987.67M Keringésben lévő tokenszám: $ 718.53M $ 718.53M $ 718.53M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.07M $ 5.07M $ 5.07M Minden idők csúcspontja: $ 0.02499457 $ 0.02499457 $ 0.02499457 Minden idők mélypontja: $ 0.00248243 $ 0.00248243 $ 0.00248243 Jelenlegi ár: $ 0.00512346 $ 0.00512346 $ 0.00512346 További tudnivalók a(z) Bunni (BUNNI) áráról

Bunni (BUNNI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bunni (BUNNI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BUNNI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BUNNI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BUNNI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BUNNI token élő árfolyamát!

BUNNI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BUNNI kapcsán? BUNNI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BUNNI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

