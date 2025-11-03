Bunana (BUNANA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00278358 $ 0.00278358 $ 0.00278358 24h alacsony $ 0.0030094 $ 0.0030094 $ 0.0030094 24h magas 24h alacsony $ 0.00278358$ 0.00278358 $ 0.00278358 24h magas $ 0.0030094$ 0.0030094 $ 0.0030094 Minden idők csúcspontja $ 0.00595379$ 0.00595379 $ 0.00595379 Legalacsonyabb ár $ 0.00114749$ 0.00114749 $ 0.00114749 Árváltozás (1H) +1.15% Árváltozás (1D) -5.94% Árváltozás (7D) +9.33% Árváltozás (7D) +9.33%

Bunana (BUNANA) valós idejű ár: $0.0028157. Az elmúlt 24 órában, a(z)BUNANA legalacsonyabb ára $ 0.00278358, legmagasabb ára pedig $ 0.0030094 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BUNANA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00595379, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00114749 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BUNANA változása a következő volt: +1.15% az elmúlt órában, -5.94% az elmúlt 24 órában, és +9.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bunana (BUNANA) piaci információk

Piaci érték $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Bunana jelenlegi piaci plafonja $ 2.82M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BUNANA keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.82M.