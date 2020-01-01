BULLSHARK (BSHARK) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BULLSHARK (BSHARK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
BULLSHARK (BSHARK) tokennel kapcsolatos információk

$BSHARK is an innovative token on the Sui blockchain, inspired by the iconic Suifren Bullshark NFT. It combines AI agents, trading bots, and dynamic PFP NFTs to offer a unique experience in the crypto ecosystem. The token has a total supply of 1 billion, with a renounced contract and burned liquidity, ensuring transparency and security for investors.

The project also features the Sui Sniper Bot, a tool designed for efficient trading on the Sui network. Additionally, the Bullchads NFTs provide holders with exclusive benefits, such as access to partner tools and VIP networking opportunities within the Sui ecosystem. ​

For more information, visit the official website: https://bullshark.fun/

Hivatalos webhely:
https://bullshark.fun/

BULLSHARK (BSHARK) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BULLSHARK (BSHARK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 45.00K
$ 45.00K
Teljes tokenszám:
$ 1.00B
$ 1.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 45.00K
$ 45.00K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00814924
$ 0.00814924
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0

BULLSHARK (BSHARK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) BULLSHARK (BSHARK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BSHARK tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BSHARK token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BSHARK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BSHARK token élő árfolyamát!

BSHARK árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BSHARK kapcsán? BSHARK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

