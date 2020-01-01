BULLIEVE (BULLIEVE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BULLIEVE (BULLIEVE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BULLIEVE (BULLIEVE) tokennel kapcsolatos információk $BULLIEVE is more than a meme; it's a movement for those who believe in crypto. As a unique community takeover (CTO) project, $BULLIEVE is fully owned and managed by its community, with no central team or rigid roadmap. It's fueled by collective belief and creativity, empowering members to drive innovation together. Join this growing community, where your voice matters, and be part of something bigger—a movement driven by unity and trust. Hivatalos webhely: https://bullieve.co/ Vásárolj most BULLIEVE tokent!

BULLIEVE (BULLIEVE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BULLIEVE (BULLIEVE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 466.97K $ 466.97K $ 466.97K Teljes tokenszám: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 466.97K $ 466.97K $ 466.97K Minden idők csúcspontja: $ 0.00321065 $ 0.00321065 $ 0.00321065 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00046716 $ 0.00046716 $ 0.00046716 További tudnivalók a(z) BULLIEVE (BULLIEVE) áráról

BULLIEVE (BULLIEVE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BULLIEVE (BULLIEVE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BULLIEVE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BULLIEVE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BULLIEVE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BULLIEVE token élő árfolyamát!

BULLIEVE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BULLIEVE kapcsán? BULLIEVE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BULLIEVE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

