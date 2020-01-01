BullDogito (BDOGITO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BullDogito (BDOGITO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BullDogito (BDOGITO) tokennel kapcsolatos információk The Bulldogito project is an innovative initiative in the cryptocurrency market that combines the popular appeal of memes with the security and sustainability of Real World Assets (RWA). Its goal is to offer investors an opportunity to participate in a disruptive and sustainable project that merges fun, innovation, and value appreciation. Bulldogito stands out due to its structure that incorporates RWAs, providing stability and reliability in the market. The pre-sale raised $400,000, attracting over 5,000 investors and establishing itself as a milestone of trust. Additionally, the project adopts a scarcity model by burning more than 50% of its total supply, increasing the token's potential for appreciation. Investors in Bulldogito will gain access to exclusive benefits, such as profit-sharing from RWAs, decentralized governance, and loyalty reward programs. Managed by PIXSWAP, a well-established platform in the Brazilian cryptocurrency market, the project ensures transparency, security, and solid results. The roadmap outlines strategies for exchange listings, global expansion, and strategic partnerships, aiming to establish itself as a reference in the cryptocurrency market while promoting positive economic and social impact​ Hivatalos webhely: https://bulldogito.com/ Fehér könyv: https://bulldogito.gitbook.io/bulldogito.gitbook.io

BullDogito (BDOGITO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BullDogito (BDOGITO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 962.62K $ 962.62K $ 962.62K Teljes tokenszám: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Keringésben lévő tokenszám: $ 389.35M $ 389.35M $ 389.35M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Minden idők csúcspontja: $ 0.04377755 $ 0.04377755 $ 0.04377755 Minden idők mélypontja: $ 0.00148213 $ 0.00148213 $ 0.00148213 Jelenlegi ár: $ 0.00247236 $ 0.00247236 $ 0.00247236 További tudnivalók a(z) BullDogito (BDOGITO) áráról

BullDogito (BDOGITO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BullDogito (BDOGITO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BDOGITO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BDOGITO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BDOGITO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BDOGITO token élő árfolyamát!

BDOGITO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BDOGITO kapcsán? BDOGITO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

