Built on Nothing (BON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00017065 $ 0.00017065 $ 0.00017065 24h alacsony $ 0.00017718 $ 0.00017718 $ 0.00017718 24h magas 24h alacsony $ 0.00017065$ 0.00017065 $ 0.00017065 24h magas $ 0.00017718$ 0.00017718 $ 0.00017718 Minden idők csúcspontja $ 0.0019941$ 0.0019941 $ 0.0019941 Legalacsonyabb ár $ 0.00012234$ 0.00012234 $ 0.00012234 Árváltozás (1H) -0.32% Árváltozás (1D) -2.01% Árváltozás (7D) -15.19% Árváltozás (7D) -15.19%

Built on Nothing (BON) valós idejű ár: $0.00017141. Az elmúlt 24 órában, a(z)BON legalacsonyabb ára $ 0.00017065, legmagasabb ára pedig $ 0.00017718 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BON valaha volt legmagasabb ára $ 0.0019941, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00012234 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BON változása a következő volt: -0.32% az elmúlt órában, -2.01% az elmúlt 24 órában, és -15.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Built on Nothing (BON) piaci információk

Piaci érték $ 144.34K$ 144.34K $ 144.34K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 171.29K$ 171.29K $ 171.29K Forgalomban lévő készlet 842.12M 842.12M 842.12M Teljes tokenszám 999,320,481.906046 999,320,481.906046 999,320,481.906046

A(z) Built on Nothing jelenlegi piaci plafonja $ 144.34K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BON keringésben lévő tokenszáma 842.12M, és a teljes tokenszám 999320481.906046. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 171.29K.