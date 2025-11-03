TőzsdeDEX+
A(z) élő Built on Nothing ár ma 0.00017141 USD. Kövesd nyomon a(z) BON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

$0.00017141
-2.00%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Built on Nothing (BON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:54:25 (UTC+8)

Built on Nothing (BON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00017065
24h alacsony
$ 0.00017718
24h magas

$ 0.00017065
$ 0.00017718
$ 0.0019941
$ 0.00012234
-0.32%

-2.01%

-15.19%

-15.19%

Built on Nothing (BON) valós idejű ár: $0.00017141. Az elmúlt 24 órában, a(z)BON legalacsonyabb ára $ 0.00017065, legmagasabb ára pedig $ 0.00017718 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BON valaha volt legmagasabb ára $ 0.0019941, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00012234 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BON változása a következő volt: -0.32% az elmúlt órában, -2.01% az elmúlt 24 órában, és -15.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Built on Nothing (BON) piaci információk

$ 144.34K
--
$ 171.29K
842.12M
999,320,481.906046
A(z) Built on Nothing jelenlegi piaci plafonja $ 144.34K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BON keringésben lévő tokenszáma 842.12M, és a teljes tokenszám 999320481.906046. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 171.29K.

Built on Nothing (BON) árelőzmények USD

A(z) Built on NothingUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Built on Nothing USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000777569.
A(z) Built on Nothing USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000913141.
A(z) Built on Nothing USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0008123628918894396.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.01%
30 nap$ -0.0000777569-45.36%
60 nap$ -0.0000913141-53.27%
90 nap$ -0.0008123628918894396-82.57%

Mi a(z) Built on Nothing (BON)

"Built on Nothing" is a humorous and cleverly crafted memecoin project that was developed on the fast, low-cost, and highly scalable Solana blockchain. It was originally launched as a playful satire, designed to poke fun at and highlight the widespread belief that many memecoins lack any real-world value, clear purpose, or functional utility—ultimately suggesting that they are, quite literally, built on nothing, yet still manage to build something meaningful.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Built on Nothing (BON) Erőforrás

Hivatalos webhely

Built on Nothing árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Built on Nothing (BON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Built on Nothing (BON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Built on Nothing rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Built on Nothing árelőrejelzését most!

BON helyi valutákra

Built on Nothing (BON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Built on Nothing (BON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BON token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Built on Nothing (BON)

Mennyit ér ma a(z) Built on Nothing (BON)?
A(z) élő BON ár a(z) USD esetében 0.00017141 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BON ára a(z) USD esetében?
A(z) BON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00017141. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Built on Nothing piaci plafonja?
A(z) BON piaci plafonja $ 144.34K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BON keringésben lévő tokenszáma 842.12M USD.
Mi volt a(z) BON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BON mindenkori legmagasabb ára 0.0019941 USD.
Mi volt a(z) BON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BON mindenkori legalacsonyabb ára 0.00012234 USD.
Mekkora a(z) BON kereskedési volumene?
A(z) BON élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BON ára emelkedni fog idén?
A(z) BON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:54:25 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,941.87
$3,804.67
$0.02440
$1.1187
$183.73
$108,941.87
$3,804.67
$183.73
$88.18
$2.4684
$0.00000
$0.00000
$0.0372
$0.05677
$0.09665
$0.000000002110
$0.02065
$0.00007817
$0.0000451
$0.000000000499
