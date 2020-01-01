Bugna (BGA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bugna (BGA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bugna (BGA) tokennel kapcsolatos információk Bugna Coin is an advanced blockchain project that focuses on building a decentralized and sustainable ecosystem. As the first memecoin built on the kHeavyhash network, Bugna Coin leverages this innovative technology to provide secure and transparent financial solutions. Unlike typical cryptocurrencies, Bugna Coin is part of a broader ecosystem that includes NFTs, gaming, and smart contract support. By integrating these elements, Bugna Coin aims to offer a unique experience for users, combining entertainment and utility within the decentralized finance (DeFi) space. One of the standout features of Bugna Coin is its focus on NFTs and gaming, creating a dynamic ecosystem where users can engage with digital assets in multiple ways. Through the development of decentralized applications (dApps) and smart contracts, Bugna Coin supports an array of financial and entertainment services. Users can buy, sell, and trade NFTs, participate in gaming experiences, and utilize Bugna Coin in various decentralized financial operations, all within a secure and cost-effective environment. As the first memecoin on the kHeavyhash network, Bugna Coin emphasizes community-driven growth and interaction. The memecoin aspect adds a fun and engaging layer to the project, attracting users from various backgrounds, including gaming and NFT enthusiasts. With fast transaction speeds and low fees, Bugna Coin ensures that users can participate in the ecosystem with ease, whether through gaming, NFTs, or smart contract-powered financial tools. In addition to its technical advantages, Bugna Coin's broader ecosystem is designed to create long-term value for its community. Users can engage in staking, farming, and other decentralized activities to grow their assets while also enjoying the entertainment aspects brought by the NFT and gaming sectors. The development team is also committed to education, helping users better understand blockchain technology and how it can be applied to everyday life. With a long-term vision, Bugna Coin not only focuses on delivering short-term products and services but also aims to build a strong and sustainable user base. The project actively seeks strategic partnerships and continues to expand its ecosystem, positioning Bugna Coin as a unique and notable blockchain project that bridges the gap between memecoins, NFTs, gaming, and decentralized finance. Hivatalos webhely: https://bugna.org/ Vásárolj most BGA tokent!

Bugna (BGA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bugna (BGA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.55K Teljes tokenszám: $ 47.04B Keringésben lévő tokenszám: $ 47.04B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.55K Minden idők csúcspontja: $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

Bugna (BGA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bugna (BGA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BGA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BGA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BGA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BGA token élő árfolyamát!

BGA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BGA kapcsán? BGA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

