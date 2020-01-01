Bueno (BUENO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bueno (BUENO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bueno (BUENO) tokennel kapcsolatos információk Miazaki's pet mainecoon. Bueno is the name of Kendu Miazaki's cat. Kendu Miazaki is the founder of one of the largest meme coins on ETH of 2024 - $KENDU. Miazaki will be supporting Bueno. It is unique in the fact that no eth project founder has a cat token on solana which is named after his real cat. Bueno is a icon token of Kendu Miazaki's pet cat. The project is a cat meme coin on solana which is inspired by Kendu and Kendu Miazaki himself. Hivatalos webhely: https://buenocat.com/ Vásárolj most BUENO tokent!

Bueno (BUENO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bueno (BUENO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 54.69K Teljes tokenszám: $ 870.90M Keringésben lévő tokenszám: $ 870.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 54.69K Minden idők csúcspontja: $ 0.01093737 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 További tudnivalók a(z) Bueno (BUENO) áráról

Bueno (BUENO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bueno (BUENO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BUENO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BUENO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BUENO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BUENO token élő árfolyamát!

BUENO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BUENO kapcsán? BUENO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BUENO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

