Buddha (BUDDHA) tokennel kapcsolatos információk In an era where technology and spirituality converge, Buddha Coin represents an extraordinary cryptocurrency initiative. Crafted with the intent to unite people through benevolence and community, Buddha Coin seeks to make a lasting, positive impact on culture. Rooted in ancient Buddhist principles, this coin offers a decentralized ecosystem built upon the core values of Harmony, Enlightenment, and Stewardship. Buddha Coin doesn't just aim to be a cryptocurrency; it aspires to be a beacon of mindfulness and ethical living in the digital age. It encourages not only thoughtful giving but also a pursuit of higher values. By seamlessly merging the blockchain with mindful living, it paves the way for a kinder, more interconnected world that actively supports global good. We recognize that the cryptocurrency landscape is evolving rapidly, but it often lacks the spiritual and ethical considerations essential for true contentment. Buddha Coin was conceived to bridge this gap by harmoniously merging the transformative potential of crypto with the profound wisdom of Buddhist philosophy. Our mission is clear: to create a one-of-a-kind digital currency that artfully blends traditional values with modern prosperity. More than just a meme, Buddha Coin is a powerful tool for personal growth. It seeks to infuse the rapidly evolving digital landscape with spiritual and ethical considerations, advocating for the integration of eternal wisdom and modern prosperity. With Buddha Coin, we embark on a journey that transcends the boundaries of conventional finance, towards a world where financial well-being is intricately linked to the enrichment of our inner selves and the betterment of humanity as a whole. Hivatalos webhely: https://buddhacoin.world/ Fehér könyv: https://dao.buddhacoin.world/ Vásárolj most BUDDHA tokent!

Buddha (BUDDHA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Buddha (BUDDHA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 71.00K $ 71.00K $ 71.00K Teljes tokenszám: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 709.95K $ 709.95K $ 709.95K Minden idők csúcspontja: $ 0.00005536 $ 0.00005536 $ 0.00005536 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Buddha (BUDDHA) áráról

Buddha (BUDDHA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Buddha (BUDDHA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BUDDHA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BUDDHA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BUDDHA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BUDDHA token élő árfolyamát!

