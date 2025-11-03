Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.994096 $ 0.994096 $ 0.994096 24h alacsony $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24h magas 24h alacsony $ 0.994096$ 0.994096 $ 0.994096 24h magas $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Minden idők csúcspontja $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.03% Árváltozás (1D) +0.20% Árváltozás (7D) +0.16% Árváltozás (7D) +0.16%

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) valós idejű ár: $1. Az elmúlt 24 órában, a(z)BUCK legalacsonyabb ára $ 0.994096, legmagasabb ára pedig $ 1.004 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BUCK valaha volt legmagasabb ára $ 1.23, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BUCK változása a következő volt: +0.03% az elmúlt órában, +0.20% az elmúlt 24 órában, és +0.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) piaci információk

Piaci érték $ 29.56M$ 29.56M $ 29.56M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 29.56M$ 29.56M $ 29.56M Forgalomban lévő készlet 29.56M 29.56M 29.56M Teljes tokenszám 29,562,402.22108169 29,562,402.22108169 29,562,402.22108169

A(z) Bucket Protocol BUCK Stablecoin jelenlegi piaci plafonja $ 29.56M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BUCK keringésben lévő tokenszáma 29.56M, és a teljes tokenszám 29562402.22108169. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 29.56M.