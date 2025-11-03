TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Bucket Protocol BUCK Stablecoin ár ma 1 USD. Kövesd nyomon a(z) BUCK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BUCK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Bucket Protocol BUCK Stablecoin ár ma 1 USD. Kövesd nyomon a(z) BUCK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BUCK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BUCK

BUCK árinformációk

Mi a(z) BUCK

BUCK fehér könyv

BUCK hivatalos webhely

BUCK tokenomikai adatai

BUCK árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Bucket Protocol BUCK Stablecoin Logó

Bucket Protocol BUCK Stablecoin Ár (BUCK)

Nem listázott

1 BUCK-USD élő ár:

$1
$1$1
+0.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:54:18 (UTC+8)

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.994096
$ 0.994096$ 0.994096
24h alacsony
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
24h magas

$ 0.994096
$ 0.994096$ 0.994096

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

+0.20%

+0.16%

+0.16%

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) valós idejű ár: $1. Az elmúlt 24 órában, a(z)BUCK legalacsonyabb ára $ 0.994096, legmagasabb ára pedig $ 1.004 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BUCK valaha volt legmagasabb ára $ 1.23, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BUCK változása a következő volt: +0.03% az elmúlt órában, +0.20% az elmúlt 24 órában, és +0.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) piaci információk

$ 29.56M
$ 29.56M$ 29.56M

--
----

$ 29.56M
$ 29.56M$ 29.56M

29.56M
29.56M 29.56M

29,562,402.22108169
29,562,402.22108169 29,562,402.22108169

A(z) Bucket Protocol BUCK Stablecoin jelenlegi piaci plafonja $ 29.56M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BUCK keringésben lévő tokenszáma 29.56M, és a teljes tokenszám 29562402.22108169. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 29.56M.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) árelőzmények USD

A(z) Bucket Protocol BUCK StablecoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00198231.
A(z) Bucket Protocol BUCK Stablecoin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0006070000.
A(z) Bucket Protocol BUCK Stablecoin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0008293000.
A(z) Bucket Protocol BUCK Stablecoin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0007106922675207.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00198231+0.20%
30 nap$ +0.0006070000+0.06%
60 nap$ +0.0008293000+0.08%
90 nap$ +0.0007106922675207+0.07%

Mi a(z) Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Bucket Protocol BUCK Stablecoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bucket Protocol BUCK Stablecoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bucket Protocol BUCK Stablecoin árelőrejelzését most!

BUCK helyi valutákra

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BUCK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Mennyit ér ma a(z) Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)?
A(z) élő BUCK ár a(z) USD esetében 1.0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BUCK ára a(z) USD esetében?
A(z) BUCK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bucket Protocol BUCK Stablecoin piaci plafonja?
A(z) BUCK piaci plafonja $ 29.56M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BUCK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BUCK keringésben lévő tokenszáma 29.56M USD.
Mi volt a(z) BUCK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BUCK mindenkori legmagasabb ára 1.23 USD.
Mi volt a(z) BUCK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BUCK mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BUCK kereskedési volumene?
A(z) BUCK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BUCK ára emelkedni fog idén?
A(z) BUCK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BUCK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:54:18 (UTC+8)

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,902.91
$108,902.91$108,902.91

-1.09%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,802.62
$3,802.62$3,802.62

-1.31%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02440
$0.02440$0.02440

-7.25%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1177
$1.1177$1.1177

-11.42%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.66
$183.66$183.66

-0.06%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,902.91
$108,902.91$108,902.91

-1.09%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,802.62
$3,802.62$3,802.62

-1.31%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.66
$183.66$183.66

-0.06%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.32
$88.32$88.32

-0.31%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4674
$2.4674$2.4674

-1.30%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0372
$0.0372$0.0372

-25.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05644
$0.05644$0.05644

+182.20%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09578
$0.09578$0.09578

+15.94%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002110
$0.000000002110$0.000000002110

+385.05%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02065
$0.02065$0.02065

+158.12%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007785
$0.00007785$0.00007785

+112.64%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000528
$0.000000000528$0.000000000528

+35.73%